ДТЕК відзвітував про обсяги підтримки ЗСУ у 2022 році

В 2022 ДТЕК Ріната Ахметова спрямував на підтримку ЗСУ і гуманітарні цілі 800 млн грн

Група ДТЕК Ріната Ахметова від початку повномасштабного вторгнення Росії спрямувала на підтримку Збройних Сил України та гуманітарні цілі 800 млн гривень, повідомили в компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ДТЕК купував оснащення для українських військових: бронежилети, квадрокоптери, портативні рації, автотранспорт. Підприємства регулярно передавали теплий одяг, медикаменти та продуктові набори. Вся допомога захисникам України надається в межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

За весь час повномасштабного вторгнення ДТЕК передав військовим майже 200 автомобілів з власного автопарку, а також продовжує на регулярній основі закупівлю та передачу пікапів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ДТЕК тісно співпрацює з органами влади, забезпечуючи приладами освітлення, генераторами, системами очистки води. Разом з Фондом Ріната Ахметова організовується передача допомоги у регіони.

Також від самого початку війни ДТЕК надав безкоштовну електроенергію військовим, лікарням та об’єктам критичної інфраструктури у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Загалом з 24 лютого компанії ДТЕК надали понад 100 закладам критичної інфраструктури безкоштовну електроенергію на майже 350 млн гривень.

Загалом від початку війни бізнеси Ріната Ахметова, його фонд та ФК Шахтар направили на допомогу Україні та українцям понад 4,1 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.