Метінвест надасть захисникам України 90 тис. бронежилетів

Від початку воєнної агресії ситуація із забезпеченням захисників України бронежилетами була непростою

Фонд Ріната Ахметова та всі бізнеси SCM об‘єднали зусилля для допомоги країні

Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського безоплатно виділить 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво приблизно 80 тис. бронежилетів для ЗСУ і тероборони.

Ще 10 тис. бронежилетів придбано за кордоном у межах закупівлі вже готових засобів захисту. Таким чином компанія передасть для захисників України приблизно 90 000 бронежилетів, що закриває значну частину потреб військових. Також коштами Метінвесту придбані тепловізори, каски, аптечки, медичні турнікети та джгути.

До компаній, що спеціалізуються на переробленні бронесталі, вже передано 250 тонн матеріалу. Сталь частково виробляється на підприємствах Групи Метінвест, а частково закупається в Україні та за кордоном. Весь металопрокат безоплатно Метінвест надає підприємствам, які сертифіковані на виробництво бронежилетів. У подальшому їх розподіляють у підрозділи ЗСУ та територіальної оборони.

Перевірка на міцність

Від початку воєнної агресії ситуація із забезпеченням захисників України бронежилетами була непростою. До війни основним напівфабрикатом для виготовлення бронепластин був імпортний лист із низьколегованої та легованої сталі, який постачався в гартованому стані (або після гартування й низького відпустку).

Цей лист різали на пластини 250х300 мм лазерами чи плазмою, вигинали, наносили протиуламковий та інші захисні матеріали й зашивали у бронежилети. Також завозилися вже готові пластини.

Метінвест-СМЦ першим в Україні почав системно імпортувати сталь для бронепластин, було налагоджено роботу з низкою виробників у Європі та Туреччині. Компанія вже передала для виробництва пластин бронежилетів понад 200 тонн різних марок балістичної сталі закордонного виробництва. Загальний обсяг імпортної сталі за поточними контрактами буде понад 600 тонн.

Фонд Ріната Ахметова та всі бізнеси SCM об‘єднали зусилля для допомоги країні.

«Україна ніколи ні на кого не нападала. А Росія сьогодні руйнує селища, міста, інфраструктуру, вбиває мирних людей. Росія, безумовно, – країна-агресор. Путін – воєнний злочинець. Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям – вижити та вистояти», – заявив Рінат Ахметов.

Made in Ukraine

З початком війни порушилися логістичні ланцюжки, тож необхідного імпортного металу в потрібній кількості в Україні не було. Компанії шукали рішення, як вийти з ситуації, використовуючи українські потужності та враховуючи недоступність роботи кількох заводів.

Метінвест розпочав налагодження власного виробництва. Експерти компанії вивчили, які марки сталі є співставними за хімічним складом і властивостями з балістичними марками. Розробили власну технологію виплавлення, оброблення тиском напівфабрикату, а також розрізання й термічної обробки готових виробів. Таким чином була отримана кована заготівка зі сталі 30ХН2MA, а згодом – і гарячекатана заготівка з модифікованим хімічним складом.

Для того, щоб сталь була придатна для використання в бронежилетах, вона повинна забезпечувати необхідний рівень балістичної стійкості, яка залежить від якості самого металу та його високотемпературного оброблення. Наразі фахівці Групи Метінвест та інших компаній вийшли на режими, які забезпечують кулестійкість пластин завтовшки 8 мм на рівні 4 класу відповідно до вимог ДСТУ 8782, що підтверджено результатами балістики.

Компанія вийшла на виробничі потужності в обсязі 20 тонн на тиждень. Наразі вдалося забезпечити постачання приблизно 300 тонн сталі, що передається підприємствам-партнерам для виробництва пластин бронежилетів.

«Наші люди зроблені зі сталі. У них сталеві характери, сталеві м’язи, а відтепер – і сталевий захист. Для Групи Метінвест було справою честі забезпечити захисників держави бронежилетами й засобами, які допоможуть воїнам зберегти здоров’я та життя. Ми постали перед викликом, адже сталь для бронежилетів – спеціальна, і її неможливо було просто так почати виробляти на підприємствах компанії. Також труднощі були і з закупівлею матеріалів та готових бронежилетів за кордоном. Але спільними зусиллями ми змогли подолати всі перепони», – Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

Важливі рішення без зволікання

Окрім сталі для бронеплит, Метінвест закупає за кордоном уже готові бронежилети, каски й медичні засоби. В перші дні війни компанія ухвалила рішення про виділення 10 млн євро на ці цілі. Наразі вже придбано 10000 бронежилетів, понад 8000 касок, а ще приблизно 25000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок. Закуплено тактичне приладдя – 1100 тепловізорів.

Поставки будуть проходити в кілька етапів. На початку квітня 650 комплектів із бронежилетів та касок були передані захисникам Київщини й Запоріжжя.

Також наприкінці березня Група Метінвест Ріната Ахметова перерахувала 500 тис. доларів до цільового благодійного фонду на закупівлю захисної амуніції й аптечок для тероборони Запоріжжя. Таку ж суму виділив Фонд Вадима Новинського.

Таким чином, першочергово всі зусилля були сконцентровані на забезпеченні захисту ЗСУ та тероборони. Бронежилети, каски, тепловізори й медичні засоби зможуть значною мірою посилити безпеку наших воїнів. Проте на цьому допомога від Групи не закінчується. Надалі в намірах компанії – забезпечення захисників України засобами задля досягнення тактичної переваги.

Допомагаємо боронити й міста України: від початку війни Метінвест разом із партнерами передав приблизно 50 тисяч протитанкових їжаків, понад 20 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки та протидесантних їжаків. Також компанія передала 20 тонн катанки для виробництва мобільних бастіонів.