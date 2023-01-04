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Херсонська ОВА вдячна ДТЕК Ахметова за допомогу при відновленні енергооб’єктів Херсонщини

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Херсонська ОВА вдячна ДТЕК Ахметова за допомогу при відновленні енергооб’єктів Херсонщини
Компанія ДТЕК запропонувала допомогти відновити зруйновані окупантами лінії електропередачі у Херсоні
фото з відкритих джерел

На сьогоднішній день близько 95% побутових споживачів Херсону мають світло та воду, а близько 80% тепло

У Херсонській обласній військовій адміністрації подякували компанії ДТЕК Ріната Ахметова за допомогу при відновленні зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури області. Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Дякуємо компанії ДТЕК за допомогу Херсонобленерго. Як ви бачите, у військовий час всі об’єднуються задля того, щоб допомагати людям отримувати бажану електроенергію», – сказав він.

Янушевич зазначив, що на сьогоднішній день близько 95% побутових споживачів Херсону мають світло та воду, а близько 80% тепло. Проте він додав, що є мікрорайони, у яких важка ситуація, оскільки вони знаходяться безпосередньо в зоні обстрілів і проводити ремонтні роботи там майже не можливо.

Нагадаємо, 27 грудня енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі спільно з фахівцями інших операторів системи розподілу відновили роботу лінії 150 кВ, що живить північ Херсонщини. 30 грудня було повністю відновлено постачання світла Бериславу та Бериславському району.

В перший день звільнення Херсонщини від російських окупантів, компанія ДТЕК Ахметова запропонувала уряду і місцевій владі допомогти відновити зруйновані окупантами лінії електропередачі.

Теги: ДТЕК електроенергія опалення ремонт Херсон

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