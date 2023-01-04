Херсонська ОВА вдячна ДТЕК Ахметова за допомогу при відновленні енергооб’єктів Херсонщини

На сьогоднішній день близько 95% побутових споживачів Херсону мають світло та воду, а близько 80% тепло

У Херсонській обласній військовій адміністрації подякували компанії ДТЕК Ріната Ахметова за допомогу при відновленні зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури області. Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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«Дякуємо компанії ДТЕК за допомогу Херсонобленерго. Як ви бачите, у військовий час всі об’єднуються задля того, щоб допомагати людям отримувати бажану електроенергію», – сказав він.

Янушевич зазначив, що на сьогоднішній день близько 95% побутових споживачів Херсону мають світло та воду, а близько 80% тепло. Проте він додав, що є мікрорайони, у яких важка ситуація, оскільки вони знаходяться безпосередньо в зоні обстрілів і проводити ремонтні роботи там майже не можливо.

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Нагадаємо, 27 грудня енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі спільно з фахівцями інших операторів системи розподілу відновили роботу лінії 150 кВ, що живить північ Херсонщини. 30 грудня було повністю відновлено постачання світла Бериславу та Бериславському району.

В перший день звільнення Херсонщини від російських окупантів, компанія ДТЕК Ахметова запропонувала уряду і місцевій владі допомогти відновити зруйновані окупантами лінії електропередачі.