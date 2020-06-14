В окупованому Криму на пляжі побилися голі жінки: відео



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Бійка голих жінок на пляжі в Криму Фото: кадр з відео

Деякі учасниці інциденту практично не мають на собі одягу

В окупованому Криму на пляжі практично голі жінки влаштували масову бійку.

Відео, зняте очевидцями події, опублікували в YouTube.

На кадрах ролика видно, що бійка виникла серед жінок, які відпочивали на пляжі. Деякі учасниці інциденту практично не мають на собі одягу.

Деякі учасниці інциденту так увійшли в кураж, що ледь не позривали одна з одної залишки одягу.

Ролик набрав вже більш як 103 тисячі переглядів. Голос за кадром повідомляє, що інцидент стався в селищі Миколаївка.