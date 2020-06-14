В окупованому Криму на пляжі побилися голі жінки: відео
Бійка голих жінок на пляжі в Криму
Фото: кадр з відео
Деякі учасниці інциденту практично не мають на собі одягу
В окупованому Криму на пляжі практично голі жінки влаштували масову бійку.
Відео, зняте очевидцями події, опублікували в YouTube.
На кадрах ролика видно, що бійка виникла серед жінок, які відпочивали на пляжі. Деякі учасниці інциденту практично не мають на собі одягу.
Деякі учасниці інциденту так увійшли в кураж, що ледь не позривали одна з одної залишки одягу.
Ролик набрав вже більш як 103 тисячі переглядів. Голос за кадром повідомляє, що інцидент стався в селищі Миколаївка.