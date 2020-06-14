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    Суспільство

    В окупованому Криму на пляжі побилися голі жінки: відео

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    Бійка голих жінок на пляжі в Криму - В окупованому Криму на пляжі побилися голі жінки: відео
    Бійка голих жінок на пляжі в Криму
    Фото: кадр з відео

    Деякі учасниці інциденту практично не мають на собі одягу

    В окупованому Криму на пляжі практично голі жінки влаштували масову бійку.

    Відео, зняте очевидцями події, опублікували в YouTube.

    На кадрах ролика видно, що бійка виникла серед жінок, які відпочивали на пляжі. Деякі учасниці інциденту практично не мають на собі одягу.

    Деякі учасниці інциденту так увійшли в кураж, що ледь не позривали одна з одної залишки одягу.

    Ролик набрав вже більш як 103 тисячі переглядів. Голос за кадром повідомляє, що інцидент стався в селищі Миколаївка.

    Крим пляжі бійка YouTube
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