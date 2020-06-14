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    Суспільство

    На Херсонщині росіянка пропонувала прикордонникам $100, щоб в'їхати в Крим

    • Розсилка

    Жінку не пропускали на півострів в зв'язку з дією карантину через коронавірус

    На пункті пропуску Каланчак в Херсонській області 47-річна громадянка Росії, яка проживає в Україні, намагалася дати українським прикордонникам хабар, щоб в'їхати в окупований Крим .

    Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби України.

    Жінку не пропускали на півострів в зв'язку з дією карантину через коронавірус. Вона запропонувала прикордонникам 100 доларів.

    Співробітники відмовилися від неправомірної винагороди і повідомили Нацполіції.

    Наразі правопорушницю передано Нацполіції.

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    У діях росіянки вбачається вчинення кримінального злочину, передбаченого ст.369 ККУ.

    До слова, у Києві співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили арбітражного керуючого, причетного до вимагання грошей від підприємства-боржника.

    За даними досудового слідства, посадовець вимагав $100 тис. від приватного забудовника за відмову від позову на відчуження майна та призупинення процесу ліквідації підприємства. За ці гроші зловмисник обіцяв не лише відкликати свій позов, але й «владнати» питання із суддею Господарського суду.


    прикордонники Крим Держприкордонслужба хабар гроші коронавірус
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