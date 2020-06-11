Шмигаль заявив, що на сьогодні питання подачі води у Крим «не стоїть на порядку денному»



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Окупант не виконує своїх обов'язків у відношенні населення, яке продиває на півострові, - Шмигаль

Відновити постачання води до Криму Північно-Кримським каналом на сьогодні і не можливо, - прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 11 червня, заявив, що наразі відновлення постачання води у Крим не стоїть на порядку денному. Про це Шмигаль сказав на пресконференції на тему «100 днів уряду».

За словами Шмигаля, відновлення постачання води Північно-Кримським каналом на сьогодні і не можливо.

«Що стосується води в Криму, ви бачите - вода в Крим не подається. Ми розуміємо, що вона фізично не може туди подаватися. Інше питання, що РФ, яка є окупантом, не завжди виконує свої зобов'язання, які прописані у відношенні тих речей, які прописані у міжнародній конвенції. Тому, звичайно, це питання нас хвилює. Але відновлення водопостачання через кримський канал на порядку денному не стоїть», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, на початку березня цього року Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим — це Україна.

«Питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям», - сказав тоді прем'єр-міністр.

Пізніше він пояснив свою тезу тим, що «уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму». «Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них», - написав Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Він також визнав, що з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази Росії неможливо.

Як повідомлялося, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

У той же день парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.