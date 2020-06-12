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    Зеленський захотів повернути «кримське питання» на порядок денний

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    Володимир Зеленський: війна, що триває на Донбасі, почалася саме з Криму - Зеленський захотів повернути «кримське питання» на порядок денний
    Володимир Зеленський: війна, що триває на Донбасі, почалася саме з Криму

    Прем’єр-міністр Швеції підтримав важливість порушення питання повернення Криму на порядок денний

    Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном висловив бажання повернути обговорення «кримського питання» до порядку денного. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «Прем'єр-міністр Швеції підтримав мою пропозицію повернути проблему Криму на порядок денний. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму», - написав Зеленський.

    Прем’єр-міністр Швеції підтримав важливість порушення питання повернення Криму на порядок денний.

    Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності нашої країни та поінформував про ситуацію на Донбасі й виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі.

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Глава Української держави привітав очільника шведського уряду з Національним днем Швеції, який святкували 6 червня. Сторони обговорили ситуацію з поширенням та стримуванням коронавірусної інфекції на території обох держав.

    Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

    До слова, російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.

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    Крим війна Володимир Зеленський президент окупація
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