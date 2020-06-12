Зеленський захотів повернути «кримське питання» на порядок денний
Прем’єр-міністр Швеції підтримав важливість порушення питання повернення Криму на порядок денний
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном висловив бажання повернути обговорення «кримського питання» до порядку денного. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«Прем'єр-міністр Швеції підтримав мою пропозицію повернути проблему Криму на порядок денний. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму», - написав Зеленський.
Прем’єр-міністр Швеції підтримав важливість порушення питання повернення Криму на порядок денний.
Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності нашої країни та поінформував про ситуацію на Донбасі й виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Глава Української держави привітав очільника шведського уряду з Національним днем Швеції, який святкували 6 червня. Сторони обговорили ситуацію з поширенням та стримуванням коронавірусної інфекції на території обох держав.
Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.
До слова, російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.