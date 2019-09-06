Богдан відреагував на обмін утримуваними особами з Росією



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Глава Офісу президента Андрій Богдан

«Наша команда це буде доводити, що громадяни України — це найвища цінність для нашої держави», - заявив Богдан

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що не може коментувати взаємне звільнення утримуваних осіб з Росією, але громадяни України - головна цінність для держави.

Про це він сказав в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, пише «Інтерфакс-Україна».

«Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Але я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України - це найвища цінність для нашої держави, їх свобода, їх здоров’я, їх воля. Це принципово», - сказав він.

Нагадаємо, 6 вересня громадський захисник Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що російські силовики не пускають адвокатів до вісьмох українських політв'язнів, які перебувають у СІЗО Лефортово у Москві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

Як повідомлялось, свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Зазначимо, Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.