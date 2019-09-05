Обмін ув'язненими між Росією і Україною буде масштабним - Путін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін згадав про гуманність, говорячи про переговори щодо бранців Кремля

«Ми підходимо до фіналізації переговорів», - повідомив російський президент щодо обміну утримуваних осіб між РФ і Україною

Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Про це Путін сказав на Східному економічному форумі 5 вересня.

«Виходячи з міркувань гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо, в тому числі, і з офіційною владою. Я думаю, найближчим часом це стане відомо», - повідомив президент Росії.

Як відомо, Київський апеляційний суд 5 вересня випустив колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

Цемаха можуть обміняти на українських полонених.

До слова, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Нагадаємо, раніше російський «Інтерфакс» з посиланням на два дипломатичних джерела повідомив, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією, можливо, буде запущено до кінця цього тижня.

«Обмін може розпочатися до кінця тижня, ймовірна дата - 7 вересня», - сказало джерело.

Водночас інше джерело, підтвердивши, що звільнення заплановано на суботу, зазначило, що домовленості мають попередній характер.

Нагадаємо, 2 вересня в московському СІЗО «Лефортово» прийняли передачі для 24 українських військовополонених моряків, а також восьми політв'язнів: Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Євгена Панова і Олексія Сизоновича.

Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Нібито, для цього значну частину українських політв'язнів привезли з різних колоній до «Лефортово».

Однак потім СБУ офіційно заявила, що обмін відкладається.

Джерело: Интерфакс