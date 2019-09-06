Фейгін: українські політв’язні у «Лефортово» перебувають у «заморозці»



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3 вересня Марк Фейгін намагався відвідати у СІЗО Романа Сущенка, але тільки «здав документи та прочекав весь день»

Адвокатів не пускають до українців у СІЗО Москви

Громадський захисник Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що російські силовики не пускають адвокатів до вісьмох українських політв'язнів, які перебувають у СІЗО Лефортово у Москві.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Оці восьмеро (утримуваних у РФ українців – ред.), які точно перебувають у «Лефортово», крім 24 моряків, вони перебувають у «заморозці», адвокати до них потрапити не можуть. І це абсолютно свідомо робить адміністрація Федеральної служби виконання покарань, можливо, для того, щоб не відбувалося витоку інформації. Ми допускаємо, що найближчим часом, про що сам Путін вчора сказав, обмін може відбутися. Але коли це станеться, завтра чи у якийсь інший день, я сказати не можу, у мене такої інформації немає», – зауважив Фейгін.

За словами Фейгіна, 3 вересня він намагався відвідати у СІЗО свого підзахисного Романа Сущенка, але тільки «здав документи та прочекав весь день».

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

Як повідомлялось, свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Зазначимо, Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.