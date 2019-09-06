Списки на обмін полонених можуть коректувати, - ЗМІ



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Фото: twitter.com FreeRadioUA

7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну

Списки на обмін утримуваними особами між Україною та Росією можуть коректувати до початку процесу обміну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними джерел, представники України та Росії домовилися про обмін полоненими за формулою «35 на 35», але до 7 вересня, імовірної дати початку процесу, в списках можуть відбутися зміни. Переговори будуть продовжуватися до початку обміну.

Зазначається, що наразі є інформація про включення до списків на обмін 24 військовополонених українських моряків та ще 11 політв'язнів, включаючи Олега Сенцова.

Крім того, джерело додало, що під питанням залишається обмін українських політв'язнів Станіслава Клиха та Миколи Карпюка, які були засуджені в Росії на тривалі терміни за участь в бойових діях в Чечні, а також двох співробітників СБУ, затриманих після нападу на українські кораблі в Керченській протоці.

Як повідомлялось, свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Зазначимо, Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими. Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.