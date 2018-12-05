Бойовики «ЛНР» передали ЗСУ тіло загиблого українського бійця
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Розсилка
Автівка з тілом Сергія Проданюка
Фото: ЛИЦ
Тіло було передано після тривалих переговорів і в присутності представників ОБСЄ
У Луганській області сепаратисти «ЛНР» передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Сергія Проданюка.
Про це повідомляє прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у середу, 5 грудня.
Відзначається, що тіло було передано після тривалих переговорів і в присутності представників ОБСЄ.
«Під час проведення процедури упізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка», - йдеться в повідомленні.
Боєць загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. В ході бою він особисто знищив одного ворога.
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