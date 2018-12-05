Бойовики «ЛНР» передали ЗСУ тіло загиблого українського бійця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автівка з тілом Сергія Проданюка Фото: ЛИЦ

Тіло було передано після тривалих переговорів і в присутності представників ОБСЄ

У Луганській області сепаратисти «ЛНР» передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Сергія Проданюка.

Про це повідомляє прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у середу, 5 грудня.

Відзначається, що тіло було передано після тривалих переговорів і в присутності представників ОБСЄ.

«Під час проведення процедури упізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка», - йдеться в повідомленні.

Боєць загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. В ході бою він особисто знищив одного ворога.

Читайте також: Герої, яких забрала війна у листопаді 2018-го. Згадаймо всіх поіменно