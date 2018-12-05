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    Суспільство

    Бойовики «ЛНР» передали ЗСУ тіло загиблого українського бійця

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    <p>Автівка з тілом Сергія Проданюка</p> - Бойовики «ЛНР» передали ЗСУ тіло загиблого українського бійця

    Автівка з тілом Сергія Проданюка

    Фото: ЛИЦ

    Тіло було передано після тривалих переговорів і в присутності представників ОБСЄ

    У Луганській області сепаратисти «ЛНР» передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Сергія Проданюка.

     Про це повідомляє прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у середу, 5 грудня.

    Відзначається, що тіло було передано після тривалих переговорів і в присутності представників ОБСЄ.

    «Під час проведення процедури упізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка»,  - йдеться в повідомленні.

    Боєць загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. В ході бою він особисто знищив одного ворога.

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