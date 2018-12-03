Герої, яких забрала війна у листопаді 2018-го. Згадаймо всіх поіменно



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Військові роблять все, аби знайти побратима

Восьмеро бійців загинули і один пропав безвісти

Впродовж листопада 2018 року під час боїв на Донбасі загинули восьмеро бійців ЗСУ і ще один був поранений і пропав безвісти. Про це повідомляє фонд «Повернись живим».

«Листопад приніс нам гіркі втрати. Вісім захисників віддали свої життя за незалежність України. Вони захищали наше з вами щасливе майбутнє. Ще один військовий – солдат 10-ї ОГШБр Сергій Проданюк – був поранений під час бою 29 листопада та пропав без вісти», - йдеться у повідомленні.

Наразі військові роблять все, аби знайти побратима.

Сергій Гаркуша

Сергій Гаркуша, 28 років, солдат 28-ї ОМБр. Загинув 24 листопада від важкого осколкового поранення, яке отримав під час бою в районі Красногорівки. На військовій службі був з вересня 2016 року. Сергій родом із селища Валява Черкаської області. У нього залишилися батьки, молодший брат та наречена.

Віталій Кузнєцов

Віталій Кузнєцов, 44 роки, майор, начальник розвідки 8-го гірничо-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр. Помер 21 листопада у населеному пункті Кримське (Луганська область). Він воював на сході з серпня 2014 року, пройшов важкі бої за Кримське у січні 2015 року. Віталій родом з Івано-Франківська. У нього залишилися дружина та два сина.

Роман Селіхов

Роман Селіхов, позивний Гера, 42 роки, розвідник та досвічений снайпер 169-го навчального центру. Загинув 10 листопада в районі Світлодарської дуги, підірвавшись на ворожому фугасі. Роман жив у Дніпрі. За роки війни пройшов найгарячіші точки війни: Водяне, Опитне, шахта «Бутівка», «Зеніт», Попасну, Горлівку. У нього залишилися дружина та двоє дочок.

Юрій Олійник

Юрій Олійник, позивний Полтава, сержант 12-го окремого мотопіхотного батальйону «Київ» 72-ї ОМБр. Загинув 10 листопада в районі Світлодарської дуги, підірвавшись на ворожому фугасі. Він не дожив п'ять днів до свого 44-річчя. Юрій родом із Полтавської області, жив у Києві. На війну пішов у 2014 році. Отримав звання старшини, був досвідченим бійцем та надійним побратимом. У Юрія залишилися син та донька.

Євген Летюка

Євген Летюка, 21 рік, солдат 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр. Загинув від кулі ворожого снайпера 9 листопада в районі селища Кримське.

«Близько 21:00 окупанти відкрили зосереджений вогонь зі стрілецької зброї по одному з опорних пунктів, розташованих упритул до Бахмутської траси. Українські військові вступили у бій», - розповідають волонтери.

Висуваючись до бойових позицій, смертельне поранення отримав солдат Іван Воробей. Його бойовий побратим, солдат Євген Летюка, намагався надати допомогу, кинувся перетягнути солдата в окоп, але також отримав смертельне поранення. Євген родом зі Станично-Луганського району, служив за контрактом з 2016 року.

Іван Воробей,

Іван Воробей, 19 років, заступник командира бойової машини, навідник-оператор гірничо-штурмової роти 10-ї ОГШБр. Загинув від кулі ворожого снайпера 9 листопада. Бій відбувався біля Бахмутської траси. Іван родом із села Дігтярівка Чернігівської області.

Максим Пасічнюк

Максим Пасічнюк, 40 років, військовослужбовець 14-ї ОМБр. Родом із Волині, за контрактом служив з 2017 року. Загинув від кулі ворожого снайпера 4 листопада поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині.

Ігор Гончаренко

Ігор Гончаренко, 24 роки, старший солдат 8-ї механізованої роти 72-ї ОМБр. Загинув 1 листопада під час обстрілу з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї опорного пункту українських військових поблизу Зайцевого. Ігор родом із села Станишівка Житомирської області. У нього залишилися батьки та сестра.

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