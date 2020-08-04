«Бубочка». Андрій Богдан оцінив депутатку зі «Слуги народу»



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Єлизавета Ясько написала, що наразі їй потрібна перерва

Єлизавета Ясько оприлюднила своє фото з відпочинку біля моря

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан прокоментував фотографію з відпочинку депутатки зі «Слуги народу», члена Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голови Парламентської асамблеї Ради Європи Єлизавети Ясько.

Депутатка у соцмережі оприлюднила фото з відпочинку біля моря і повідомила, що наразі їй потрібна перерва.

«Інколи потрібна перерва. Перерва на себе. На свої почуття. На свій час. Звук моря. Відчути. Вдохнути біль. І дати волю морю. Ps. Якщо не відповідаю, не ображайтесь. Мушу взяти час..», - написала Ясько.

Андрій Богдан відреагував одним з перших.

«Бубочка», - написав він.

Народний депутат також х фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький відповів Богдану, під цим же постом, щоб той не приставав до Ясько і додав усміхнені емоджі.

Як повідомлялося раніше, Андрій Богдан не часто підшукує слова для спілкування з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписками з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

До слова, Андрій Богдан не перший оцінює зовнішній вигляд депутаток зі «Слуги народу». Лідери «Слуги народу» Олександр Корнієнко та Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали свою колегу по парламенту у брутальній формі.