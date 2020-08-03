  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Греції відкрився перший підводний музей

    • Розсилка
    Понад три тисячі амфор вина уціліли на дні моря - У Греції відкрився перший підводний музей
    Понад три тисячі амфор вина уціліли на дні моря

    Рештки торгового судна залягають на глибині 25 метрів

    У Греції будуть проводити реальні та віртуальні екскурсії до залишків античного човна на глибині 25 метрів. Про це повідомляє Greece High Definition.

    Сам музей розташовується біля незаселеного острова Перистера у західній частині Егейського моря. Це рештки грецького торгового судна, що затонуло в негоду приблизно 425 року до нашої ери. Понад три тисячі амфор для вина на борту залишилися неушкодженими.

    Під час урочистого відкриття були присутні міністр культури Ліна Мендоні, губернатор Фессалії Костас Агорастос та грецький співак Сакіс Рувас. Також відбулося підводне перерізання стрічки.

    Відвідати музей на глибині зможе будь-хто з професійними гідами з 3 серпня цього року.

    Нагадаємо, 4 липня до Афін прилетіли 17 українців, яких не пропустили на територію Греції та залишили в ізоляторі в аеропорту на три дні. 7 липня всі українці повернулися додому. 


    Читайте також: Хорватія продовжила умови в’їзду для українців
    історія міністр Греція відпочинок туризм українці музей Хорватія співак час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ