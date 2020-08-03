У Греції відкрився перший підводний музей



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Понад три тисячі амфор вина уціліли на дні моря

Рештки торгового судна залягають на глибині 25 метрів

У Греції будуть проводити реальні та віртуальні екскурсії до залишків античного човна на глибині 25 метрів. Про це повідомляє Greece High Definition.

Сам музей розташовується біля незаселеного острова Перистера у західній частині Егейського моря. Це рештки грецького торгового судна, що затонуло в негоду приблизно 425 року до нашої ери. Понад три тисячі амфор для вина на борту залишилися неушкодженими.

Під час урочистого відкриття були присутні міністр культури Ліна Мендоні, губернатор Фессалії Костас Агорастос та грецький співак Сакіс Рувас. Також відбулося підводне перерізання стрічки.

Відвідати музей на глибині зможе будь-хто з професійними гідами з 3 серпня цього року.

Нагадаємо, 4 липня до Афін прилетіли 17 українців, яких не пропустили на територію Греції та залишили в ізоляторі в аеропорту на три дні. 7 липня всі українці повернулися додому.



