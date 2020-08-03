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    Політика

    У Медведчука підтвердили, що він поїхав до окупованого Криму «на відпочинок»

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    У 2018 році Віктор Медведчук повідомив російському телеканалу &laquo;ТВ Центр&raquo;, що продовжує їздити до анексованого Криму на відпочинок - У Медведчука підтвердили, що він поїхав до окупованого Криму «на відпочинок»
    У 2018 році Віктор Медведчук повідомив російському телеканалу «ТВ Центр», що продовжує їздити до анексованого Криму на відпочинок

    Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат, зазначив прессекретар політика

    Прессекретар депутата Верховної Ради, співголови партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука Олег Бабанін підтвердив, що він поїхав до анексованого Криму.

    Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

    «Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і перебуває з родиною в Криму», — сказав Бабанін.

    Від подальших коментарів прессекретар відмовився.

    Раніше повідомлялося, що народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко у неділю 2 серпня перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом через пункт пропуску Каланчак.

    «О 14.34 дані громадяни були оформлені встановленим порядком на виїзд на транспортному засобі Мерседес Віто. О 14.36 виїхали з КПВВ», – йдеться в повідомленні.

    За даними ЗМІ, Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі – громадяни України.

    Згідно з декларацією, дружина Медведчука Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і господарськими спорудами.
    У попередні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як сім років тому там зустрічали з шампанським Путіна. ЗМІ писали, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.
    У генплані, затвердженому вже окупаційною владою Ялти, цей будинок позначений як Палац Медведчука.

    Нагадаємо, 31 липня, на Івано-Франківщину з родиною прибув президент України Володимир Зеленський. Джерела повідомили, що Зеленський прибув без офіційних візитів.

    Крим Віктор Медведчук окупанти депутат відпочинок політика Оксана Марченко
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