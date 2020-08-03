У Медведчука підтвердили, що він поїхав до окупованого Криму «на відпочинок»
Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат, зазначив прессекретар політика
Прессекретар депутата Верховної Ради, співголови партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука Олег Бабанін підтвердив, що він поїхав до анексованого Криму.
Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.
«Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і перебуває з родиною в Криму», — сказав Бабанін.
Від подальших коментарів прессекретар відмовився.
Раніше повідомлялося, що народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко у неділю 2 серпня перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом через пункт пропуску Каланчак.
«О 14.34 дані громадяни були оформлені встановленим порядком на виїзд на транспортному засобі Мерседес Віто. О 14.36 виїхали з КПВВ», – йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі – громадяни України.
Нагадаємо, 31 липня, на Івано-Франківщину з родиною прибув президент України Володимир Зеленський. Джерела повідомили, що Зеленський прибув без офіційних візитів.