У Медведчука підтвердили, що він поїхав до окупованого Криму «на відпочинок»



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У 2018 році Віктор Медведчук повідомив російському телеканалу «ТВ Центр», що продовжує їздити до анексованого Криму на відпочинок

Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат, зазначив прессекретар політика

Прессекретар депутата Верховної Ради, співголови партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука Олег Бабанін підтвердив, що він поїхав до анексованого Криму.

Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і перебуває з родиною в Криму», — сказав Бабанін.

Від подальших коментарів прессекретар відмовився.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко у неділю 2 серпня перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом через пункт пропуску Каланчак.

«О 14.34 дані громадяни були оформлені встановленим порядком на виїзд на транспортному засобі Мерседес Віто. О 14.36 виїхали з КПВВ», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі – громадяни України.

Згідно з декларацією, дружина Медведчука Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і господарськими спорудами.

У попередні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як сім років тому там зустрічали з шампанським Путіна. ЗМІ писали, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.

У генплані, затвердженому вже окупаційною владою Ялти, цей будинок позначений як Палац Медведчука.

Нагадаємо, 31 липня, на Івано-Франківщину з родиною прибув президент України Володимир Зеленський. Джерела повідомили, що Зеленський прибув без офіційних візитів.