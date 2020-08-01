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    Політика

    ЗМІ розказали, де Зеленський з родиною проводить цей вікенд

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    <p>Президентська резиденція &laquo;Синьогора&raquo;</p> - ЗМІ розказали, де Зеленський з родиною проводить цей вікенд

    Президентська резиденція «Синьогора»

    Джерела повідомили, що Зеленський прибув без офіційних візитів

    31 липня, на Івано-Франківщину з родиною прибув президент України Володимир Зеленський.

    Про це стало відомо місцевому виданню «Галка» зі власних джерел.

    Відомо, що він проводить вихідні разом з родиною у президентській резиденції «Синьогора», що неподалік села Гута. Туди приземлився гелікоптер, який оминув Івано-Франківськ.

    Джерела повідомили, що він прибув без офіційних візитів.

    Також є інформація, що раніше анонсована робоча поїздка президента Зеленського на початок серпня не відбудеться.

    «Синьогора» – одна з найбільш фешенебельних мисливських держрезиденцій. Займає площу 10 866 га. На її території є палаци, зимовий сад, ставки, вертолітний майданчик, мисливський будиночок, десятки мисливських вишок, готель, невеликий звіринець.

    Як повідомлялося, журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо.

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