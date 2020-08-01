ЗМІ розказали, де Зеленський з родиною проводить цей вікенд
Президентська резиденція «Синьогора»
Джерела повідомили, що Зеленський прибув без офіційних візитів
31 липня, на Івано-Франківщину з родиною прибув президент України Володимир Зеленський.
Про це стало відомо місцевому виданню «Галка» зі власних джерел.
Відомо, що він проводить вихідні разом з родиною у президентській резиденції «Синьогора», що неподалік села Гута. Туди приземлився гелікоптер, який оминув Івано-Франківськ.
Джерела повідомили, що він прибув без офіційних візитів.
Також є інформація, що раніше анонсована робоча поїздка президента Зеленського на початок серпня не відбудеться.
Як повідомлялося, журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо.