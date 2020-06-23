«Баба робоча». Лідери партії «Слуга народу» дали оцінку своїй соратниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корнієнко заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна»

Корнієнко та Арахамія сконфузилися під час візиту до Миколаєва

Лідери «Слуги народу» Олександр Корнієнко та Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали свою колегу по парламенту у брутальній формі.

Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Зокрема, Корнієнко заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна», яку щойно побачить Зеленський, одразу «підстрибне» і «викурить всі айкоси».

Ірина Аллахвердієва

На таку заяву глава фракції «Слуга народу» Арахамія відповів небагатослівно, лише погодившись з ним.

Нагадаємо, минулого року депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва прийшла на сесію Верховної Ради в ошийнику.