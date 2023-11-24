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Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
Івана Наумова було звільнено з правоохоронних органів у 2020 році через розслідування про роботу відпочинкового комплексу його сім'ї під час карантину
фото: Bihus.info

За даними журналістів, доходи Наумова і його сина за останні роки не є співмірними з витратами і набутими активами

Колишній керівник Департаменту управління майном Нацполіції Іван Наумов навіть після звільнення продовжує купувати дорогі авто та набувати інші активи, що не відповідають його офіційним доходам. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

У 2020 році Івана Наумова звільнили з органів влади через розслідування про роботу відпочинкового комплексу його родини під час карантину.

Проте журналісти зазначають, що поруч з парканом комплексу відпочинку у травні 2022-го розпочалося нове будівництво.

«Це елітне котеджне містечко NAVY Village, де на 20 га землі на узбережжі обвідного каналу у Вишгородського районі Київщини має зрости готельний комплекс, СПА, пірс для яхт, та 75 новеньких котеджів», – йдеться у розслідуванні

Ціна одного котеджу коливається від 12 до 23 млн грн.

Журналісти стверджують, що прикинулися потенційними покупцями і приїхали на будівництво. Екскурсію майбутнім котеджним містечком для них нібито проводив особисто Іван Наумов. Він хвалився зв’язками з місцевою владою, яка, за його словами, допоможе обмежити доступ до пляжу усім, окрім жителів котеджного містечка.

Крім цього, Наумов продовжує користуватися елітними автомобілями. Кілька місяців тому Наумов отримав довіреність на користування Aston Martin DBX 2021 року випуску. Її вартість стартує від 6 млн грн. Сам Наумов запевнив, що автівка йому не належить.

Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції фото 1
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції фото 2
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції фото 3
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції фото 4

За інформацією видання, Наумова часто бачать за кермом Mercedes-Benz GLC 43 2020 року випуску вартістю близько 60 тис. дол., записаного на його колишню дружину.

Ще одна автівка, Tesla model 3 2019, яка в середньому коштує від 25 до 30 тис. дол., належить Миколі Наумову – сину колишнього працівника Нацполіції.

За даними журналістів, доходи Наумова і його сина за останні роки не є співмірними з витратами і набутими активами. Наумов же не пояснював журналістам походження статків, назвавши себе «звичайним пенсіонером, який шукає можливості заробити».

«На сьогоднішній день я бачу будь-який законний спосіб заробити. Я як пенсіонер, звичайно це важливо. І мені треба годувати мою сім’ю. Тому розумієте: будівництво, продаж земельних ділянок, все рівно. Все що є в межах, так сказать, діючого офіційного законодавства. Воно ж не заборонено займатися, заробляти кошти. Те що є припущення звідки воно, слухайте, є компетентні органи», – заявив Наумов.

Нагадаємо, Івана Наумова було звільнено з правоохоронних органів у 2020 році через розслідування журналістів про роботу відпочинкового комплексу його сім'ї під час карантину.

2017 року повідомлялося, що теща Наумова виявилася власницею елітної автівки та нерухомості вартістю у пів мільйона доларів.

Теги: поліція розслідування

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