Скільки суддів часів Майдану вийшли «сухими з води» – розслідування

В Україні налічується 170 суддів, які допомагали режиму Януковича боротися з протестувальниками, але досі працюють на своїх посадах

За інформацією журналістів, загалом в Україні є понад 300 суддів, які причетні до утисків протестувальників

У десяту річницю від початку Євромайдану та Революції Гідності, в Україні налічується 170 суддів, які допомагали режиму Януковича боротися з протестувальниками, але досі працюють на своїх посадах. Ще частина суддів – у відставці, яка передбачає пожиттєве утримування. Про це йдеться в матеріалі «Слідства.Інфо» «Революція Гідності: що сталось з суддями Майдану через 10 років».

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За інформацією журналістів, загалом в Україні є понад 300 суддів, які причетні до утисків протестувальників. Серед них:

лише 20 суддів звільнилися за власним бажанням;

ще 53 були звільнені за якісь порушення (іноді не пов’язані зі справами Майдану);

16 не здійснюють правосуддя, але отримують зарплатню;

61 суддя зараз у відставці, яка передбачає пожиттєве щомісячне утримування.

«Розмір цього щомісячного утримання залежить від зарплатні судді та його стажу – чим вищий стаж, тим більше суддя отримує грошей. Ці виплати можуть сягати сотень тисяч гривень на місяць», – йдеться у статті.

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Видання наводить приклад судді Ігоря Лічевецького, який вирішив скористатися можливістю пожиттєвого утримування за кошт українців.

2014 року колегія суддів, у якій був Лічевецький, розглядала апеляційну скаргу на постанову ОАСКу (нині ліквідованого спеціалізованого адміністративного суду Києва) про заборону мирних протестів на Майдані. Ця постанова стала формальною причиною для силового розгону протестувальників на Майдані.

Зазначається, що після Революції Гідності Лічевецький продовжив працювати та навіть потрапив до Шостого апеляційного адміністративного суду. Він пішов у відставку в липні 2023 року і тепер перебуває на утримуванні у держави.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го.

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21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Після того, як 29 листопада на Євромайдані відбувся мітинг із закликом до відставки уряду та дострокових парламентських виборів, влада застосувала силу. 30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців.

Протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими.

Як ми повідомляли раніше, працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави (президента-втікача Віктора Януковича – «Главком») для організації розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду.