Одну з великих яхт Путіна обслуговує компанія, яка будує кораблі для НАТО – розслідування

Яхту Victoria будували протягом 14 років на суднобудівному заводі військового заводу «Севмаш»

У Стамбулі виявили нову супер’яхту російського президента-диктатора Володимира Путіна. Мова йде про 71-метрову яхту Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує. Наразі загальновідомий флот Путіна налічує вже 10 кораблів. Про це йдеться в розслідуванні центру «Досье».

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За даними журналістів, супер’яхтою Victoria, ймовірно, користується коханка Путіна Аліна Кабаєва та її оточення.

Яхту Victoria будували протягом 14 років на суднобудівному заводі військового заводу «Севмаш». За митними деклараціями Victoria коштує $50,1 млн.

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Корпус Victoria спустили на воду 2013 року та відправили до Італії на суднобудівний завод компанії ISA Yachts.

Там вона стояла два роки, але ISA Yachts так і не приступала до роботи через відсутність фінансування. Добудовували Victoria вже на суднобудівному заводі турецької компанії AES Yachts та спустили на воду 2019 року.

Зараз Victoria стоїть у порту Тузла, у Стамбулі, на суднобудівному заводі компанії Desan. Ця фірма виконує не лише цивільні замовлення, а й будує військові кораблі для НАТО та може працювати із секретною документацією Альянсу.

За даними «Досьє», яхта Victoria, після арешту яхти «Шехерезада» в Італії, тепер – найбільша яхта у Чорному морі, пов'язана з Путіним.

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Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зміг врятувати від арешту у Німеччині свою 82-метрову яхту «Грейсфул» вартістю $100 млн, провів на ній масштабний ремонт та через санкції відправив судно з Санкт-Петербурга до Сочі через Північний Льодовитий океан.