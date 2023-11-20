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Одну з великих яхт Путіна обслуговує компанія, яка будує кораблі для НАТО – розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одну з великих яхт Путіна обслуговує компанія, яка будує кораблі для НАТО – розслідування
За митними деклараціями Victoria коштує $50,1 млн
фото з відкритих джерел

Яхту Victoria будували протягом 14 років на суднобудівному заводі військового заводу «Севмаш»

У Стамбулі виявили нову супер’яхту російського президента-диктатора Володимира Путіна. Мова йде про 71-метрову яхту Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує. Наразі загальновідомий флот Путіна налічує вже 10 кораблів.  Про це йдеться в розслідуванні центру «Досье». 

За даними журналістів, супер’яхтою Victoria, ймовірно, користується коханка Путіна Аліна Кабаєва та її оточення. 

Яхту Victoria будували протягом 14 років на суднобудівному заводі військового заводу «Севмаш». За митними деклараціями Victoria коштує $50,1 млн.

Корпус Victoria спустили на воду 2013 року та відправили до Італії на суднобудівний завод компанії ISA Yachts. 

Там вона стояла два роки, але ISA Yachts так і не приступала до роботи через відсутність фінансування. Добудовували Victoria вже на суднобудівному заводі турецької компанії AES Yachts та спустили на воду 2019 року.

Зараз Victoria стоїть у порту Тузла, у Стамбулі, на суднобудівному заводі компанії Desan. Ця фірма виконує не лише цивільні замовлення, а й будує військові кораблі для НАТО та може працювати із секретною документацією Альянсу. 

За даними «Досьє», яхта Victoria, після арешту яхти «Шехерезада» в Італії, тепер – найбільша яхта у Чорному морі, пов'язана з Путіним.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зміг врятувати від арешту у Німеччині свою 82-метрову яхту «Грейсфул» вартістю $100 млн, провів на ній масштабний ремонт та через санкції відправив судно з Санкт-Петербурга до Сочі через Північний Льодовитий океан.

Теги: путін НАТО росія

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