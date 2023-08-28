Відновлення авіарейсів у військовий час можливе: SkyUp назвала умови

перші рейси можуть бути організовані через кілька днів після отримання відповідного дозволу

Перші літаки можуть злетіти у небо майже одразу після отримання дозволу

З моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів небо над Україною закрите для цивільної авіації. Виїхати до території нашої країни можна лише наземним транспортом, проте вже незабаром можливе відновлення авіаперевезень, пише «Громадське».

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Гендиректор авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов наголосив, що для відновлення польотів у небі над Україною є лише дві умови. За його словами, насамперед має бути ухвалене рішення про відкриття неба. Крім цього, у SkyUp чекають, коли страхові компанії почнуть оформлювати страхування, необхідне для перельотів у нашій країні.

Сєроухов заявив: «Без цього польоти неможливі для жодної авіакомпанії, яка займається пасажирськими перевезеннями».

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Голова компанії додав, що перші рейси над Україною можуть бути організовані лише через кілька днів після отримання відповідного дозволу.

Водночас, за його словами, для повноцінного відновлення роботи комплексу аеропортів, перевізників, а також хендлінгових служб будуть потрібні місяці.

Дмитро Сєроухов підкреслив, що на додаток до всього, потрібно визначити джерела фінансування для реконструкції зруйнованої окупантами інфраструктури. Крім того, потрібно розробити стратегію відновлення авіаперевезень з урахуванням підтримки державою для перезапуску польотів, паливних акцизів та ін.

Нагадаємо, низка міжнародних компаній зайде до Криму одразу після деокупації півострова. Готовність розпочати свій бізнес у Криму висловили потужні міжнародні бренди, серед яких готелі, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії. Таким чином, півострів стане частиною глобальної економіки.

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Також ми писали, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з аеропорту Ужгород. Він розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО