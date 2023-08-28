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Відновлення авіарейсів у військовий час можливе: SkyUp назвала умови

glavcom.ua
Відновлення авіарейсів у військовий час можливе: SkyUp назвала умови
перші рейси можуть бути організовані через кілька днів після отримання відповідного дозволу
Фото: avianews

Перші літаки можуть злетіти у небо майже одразу після отримання дозволу

З моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів небо над Україною закрите для цивільної авіації. Виїхати до території нашої країни можна лише наземним транспортом, проте вже незабаром можливе відновлення авіаперевезень, пише «Громадське».

Гендиректор авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов наголосив, що для відновлення польотів у небі над Україною є лише дві умови. За його словами, насамперед має бути ухвалене рішення про відкриття неба. Крім цього, у SkyUp чекають, коли страхові компанії почнуть оформлювати страхування, необхідне для перельотів у нашій країні.

Сєроухов заявив: «Без цього польоти неможливі для жодної авіакомпанії, яка займається пасажирськими перевезеннями».

Голова компанії додав, що перші рейси над Україною можуть бути організовані лише через кілька днів після отримання відповідного дозволу.

Водночас, за його словами, для повноцінного відновлення роботи комплексу аеропортів, перевізників, а також хендлінгових служб будуть потрібні місяці.

Дмитро Сєроухов підкреслив, що на додаток до всього, потрібно визначити джерела фінансування для реконструкції зруйнованої окупантами інфраструктури. Крім того, потрібно розробити стратегію відновлення авіаперевезень з урахуванням підтримки державою для перезапуску польотів, паливних акцизів та ін.

Нагадаємо, низка міжнародних компаній зайде до Криму одразу після деокупації півострова. Готовність розпочати свій бізнес у Криму висловили потужні міжнародні бренди, серед яких готелі, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії. Таким чином, півострів стане частиною глобальної економіки.

Також ми писали, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з аеропорту Ужгород. Він розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО

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