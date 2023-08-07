Українська авіакомпанія пропонує відновити польоти із Закарпаття

Аеропорт «Ужгород» розташований біля словацького кордону, тому літак після зльоту одразу потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з аеропорту Ужгород. Про це повідомив директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга, пише профільне видання avianews.

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За словами Геріги, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Аеропорт розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

«Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е», – йдеться в обґрунтуванні авіакомпанії, яке вона направила українській владі.

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Air Ocean Airlines – українська авіакомпанія, створена у 2020 році. Розвивалася як регіональний авіаперевізник з повним сервісом. Компанія запустила рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова. Перший рейс Air Ocean Airlines відбувся 2021 року. Переліт було здійснено за маршрутом Київ-Миколаїв. Проте вже 15 січня 2022 року компанія заявила, що скасовує всі рейси на два місяці. Власником Ан-148, на яких літала Air Ocean Airlines, є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2. 12 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Cyprus Aircraft Leasing 2, які передбачають блокування активів компанії.

Якщо аеропорт «Ужгород» не відкриють для виконання рейсів з пасажирами, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу – здавати літаки разом з екіпажами в оренду іншим авіаперевізникам. За такою схемою зараз працюють українські авіакомпанії SkyUp, «Роза Вітрів», Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine).

Нагадаємо, коментуючи можливість відновлення авіаперельотів авіакомпанією Ryanair, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що авіасполучення в Україні поки що відновлювати небезпечно. Під час війни робота цивільної авіації навряд чи можлива.

До слова, міжнародний аеропорт «Бориспіль» скасував тендер на прибирання за 52 млн грн після того, як довкола нього виник значний розголос у соціальних мережах та медіа.