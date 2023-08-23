Потужні міжнародні бренди вже домовились з Україною про роботу в Криму

Півострів стане частиною глобальної економіки України

Низка міжнародних компаній зайде до Криму одразу після деокупації півострова. Сьогодні, 23 серпня, буде підписано перший відповідний документ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи.

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Глава держави розповів, що готовність розпочати свій бізнес у Криму висловили потужні міжнародні бренди, серед яких готелі, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії. Таким чином, півострів стане частиною глобальної економіки.

«Сьогодні ми робимо перший крок. Сьогодні ми підписуємо перший документ з компаніями, які готові зайти до Криму після України. Це відкритий документ, відкритий для приєднання інших чесних бізнесів», – зазначив Зеленський.

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У Криму, зокрема, хочуть розпочати роботу:

Ryanair;

Royal HaskoningDHV;

SkyUp;

JoinUp;

Vodafone;

Luxoft;

Genesis;

Ribas Group;

Okko;

Lifecell;

Fozzy Group.

Нагадаємо, раніше Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим.