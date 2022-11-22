Через негоду обмежено рух вантажівок на двох трасах

Обмежено рух вантажівок у Житомирській області

Через складні погодні умови — сильний сніг, хуртовину — з вечора 21 листопада введено обмеження руху вантажних транспортних засобів на двох автомобільних дорогах загального користування державного значення. Про це повідомляє «Укравтодор».

Так, обмеження руху вантажівок введено на трасах:

М-06 Київ - Чоп км 68+340 - 258+513

М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) км 79+717 - км 245+948.

«Це потрібно для недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів. Про зняття обмеження буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні «Укравтодору».

За даними Укргідрометцентру, 22 листопада у західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, вночі у західних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та Київській області 22 листопада на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальники попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Вони звертаються до водіїв із закликом бути уважними і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, контролювати швидкість транспортного засобу.

«Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці», – йдеться в повідомленні ДСНС.