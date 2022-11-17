Сніг у столиці. Влада звернулася до водіїв
Влада просить водіїв не виїжджати на авто у місто, а користуватися громадським транспортом
У Києві сьогодні, 17 листопада, синоптики прогнозують посилення снігу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«Впродовж 17 листопада у Києві прогнозують посилення снігу. Просимо водіїв за можливості не виїжджати на авто у місто, а користуватися громадським транспортом», – йдеться в повідомленні.
Крім того, влада просить не створювати затори, адже в них зупиняється й снігоприбиральна техніка.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку;
- розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Нагадаємо, у ніч на 17 листопада у Києві випав перший сніг. Дороги, парки, дахи будинків вкриті сніговим покровом.
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