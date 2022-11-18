У Карпатах намело більше метра снігу (фото)

За даними рятувальників, товщина снігового покрову становить 40-60 см

У Карпатах висота сніжного покрову перевищила один метр. Температура впала до 4 градусів морозу. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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«Станом на 09:40, 18.11.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, товщина снігового покрову становить 40-60 см, а на схилах – більше метра. «Вітер західній 11-12 м/с. Температура повітря 4 градусів морозу», – зазначається в повідомлені.

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Як повідомлялося, сьогодні, 18 листопада, протягом дня холодна погода домінуватиме повсюди в Україні. Вогка погода та низька температура повітря зумовлять подекуди на дорогах ожеледицю. Мокрий сніг випадатиме найближчої ночі на сході та в багатьох центральних областях України.

Вдень мокрий сніг очікується в західних областях, ввечері дійде до Житомирщини та Київщини. У Києві у п‘ятницю буде переважно хмарно, невеликий мокрий сніг ймовірний під вечір. Температура повітря 0 чи мінус 1 градус.