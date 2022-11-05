Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Біля станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Біля станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд (фото)
Офісну частину станції «Академік Вернадський» замело
фото: Національний антарктичний науковий центр

Поблизу станції намело понад три метри снігу

Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий цент у Facebook.

«Рівень снігу вже сягнув позначки 345 см, що майже на півметра більше, ніж торішній максимум. І це при тому, що зафіксовані в грудні 2021-го 3 метри теж були рекордними: вони перевищили показник 2,65 м 2016 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазвичай біля станції насипає близько двох метрів снігу. Проте цього року зафіксували новий рекорд. При цьому деякі замети на острові Галіндез, де знаходиться станція, сягають 10 метрів.

Вчені пояснюють, що цього року зима набагато тепліша, переважає вітряна погода. Тому глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно.

«Офісну частину «Вернадського» (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни», – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

За її словами, через теплу зиму в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Своєю чергою це утворює льодовиковий щит. Вчені зазначають, що цей сніговий рекорд ще не остаточний, оскільки заметілі будуть спостерігатися до кінця грудня.

12 фото
На весь екран

Нагадаємо, у Києві протягом ранку 5 листопаду спостерігався густий туман, видимість 200-500 м.

Також за прогнозами синоптиків 5 листопада, в Україні суттєві опади не передбачаються. Невеликі дощі пройдуть на Закарпатті, Івано-Франківщині та на сході країни: на Харківщині, Луганщині та Донеччині. 

Теги: рекорд снігопад

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За прогнозами синоптиків, така погода протримається до неділі
Карпати замітає снігом: рятувальники просять утриматись від мандрівок (відео)
20 вересня, 12:15
Видимість в горах обмежена
У Карпатах намело 80 см снігу: небезпека зсувів (фото, відео)
22 вересня, 13:25
На горі Піп Іван випав сніг
В Україні випав перший сніг (фото)
18 вересня, 10:52

Суспільство

«Укрзалізниця» запустила декілька нових рейсів: куди курсуватимуть потяги
«Укрзалізниця» запустила декілька нових рейсів: куди курсуватимуть потяги
Біля станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд (фото)
Біля станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд (фото)
У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 5 листопада
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 5 листопада
5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
«Нафтогаз» вирішив ощасливити клієнтів: розігрує по 100 грн
«Нафтогаз» вирішив ощасливити клієнтів: розігрує по 100 грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Китай вже не стримується у своїй «незацікавленості» у війні Росії в Україні
70K
Засудження неонацизму: Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН (фото)
68K
Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона
62K
Радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини
38K
5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
33K
Лукашенко цинічно розказав, хто посилає білорусів на війну в України (відео)

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Сьогодні, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Сьогодні, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Вчора, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Вчора, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту