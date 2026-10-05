Черговий маневр Тетяни Крупи: адвокати легально поставили суд на паузу

Сьогодні ВАКС продовжив Тетяні Крупі ще на два місяці процесуальні обов'язки

Через неявку адвокатки Костюк суд окремо перевіряв, чи отримала вона офіційне повідомлення про час і місце засіданн

Вищий антикорупційний суд переніс на 6 жовтня підготовче засідання у справі колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та її родичів. Сьогодні суд не зміг продовжити розгляд через відсутність адвокатки Тетяни Костюк, щодо якої не було підтвердження належного повідомлення про дату та час засідання. Про це повідомив кореспондент «Главкома», який був присутній на судовому засіданні.

Як встановив суд, захисниця Костюк повідомила, що не буде присутня на засіданні, та подала клопотання про його відкладення. Під час засідання суд окремо перевіряв, чи мала адвокатка підтверджену інформацію про дату, час і місце розгляду.

Тетяна Крупа підтримала клопотання своєї захисниці. Інші адвокати також просили суд не продовжувати засідання без Костюк, наголошуючи, зокрема, на її праві брати участь у розгляді поданих нею клопотань.

У результаті суд постановив відкласти засідання через відсутність відомостей про вручення або іншим шляхом обізнаність Костюк щодо дати судового засідання. Суддя зазначив, що адвокатка залишила засідання у п'ятницю, а ознак зловживання процесуальними правами з її боку суд не вбачає.

Наступне засідання призначили на 6 жовтня о 9:15. Суд також повідомив, що спочатку має розглянути клопотання Крупи про зміну запобіжного заходу.

Водночас сьогодні ВАКС продовжив Тетяні Крупі ще на два місяці процесуальні обов'язки – повідомляти суд про зміну місця проживання та здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон. Строк дії цих обов'язків визначено до 5 грудня 2026 року.

У справі Тетяну Крупу обвинувачують, зокрема, у внесенні недостовірних відомостей до декларацій, незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Її чоловіку Володимиру Крупі інкримінують пособництво в легалізації майна, а сину Олександру Крупі – декларування недостовірної інформації та пособництво в незаконному збагаченні.

Нагадаємо, що раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов’язків Тетяни Крупи. Суд залишив їх чинними до 7 жовтня 2026 року включно.

Таким чином, Крупа мала й надалі виконувати покладені на неї судом обов’язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України. У суді зазначали, що продовження обов’язків необхідне для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.