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Тетяна Крупа та її родина постали перед судом у справі про 160 млн грн (оновлюється)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Тетяна Крупа та її родина постали перед судом у справі про 160 млн грн (оновлюється)
Розпочався суд над Крупою та її родиною
фото: glavcom.ua

Підготовче засідання вже розпочалося, однак захист ексочільниці Хмельницької МСЕК попросив перенести його на іншу дату

Триває підготовче судове засідання у справі колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра. Родину обвинувачують у незаконному збагаченні, недекларуванні майна та легалізації коштів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Захист Крупи подав клопотання про перенесення засідання. Адвокати попросили надати їм більше часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Також сторона захисту звернулася до суду з проханням обмежити відеозйомку засідання. Зокрема, адвокати просили не знімати документи, які перебувають на столах учасників процесу, а також їхнє спілкування з обвинуваченими.

Суд дозволив аудіо- та відеофіксацію засідання, однак заборонив знімати документи учасників процесу та приватне спілкування сторони захисту з Крупою.

На лаві підсудних перебувають сама Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та син Олександр, який раніше очолював Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох членів родини.

За версією слідства, протягом 2020-2024 років Тетяна Крупа незаконно збагатилася приблизно на 160 млн грн. НАБУ стверджує, що до схеми вона залучила чоловіка та сина.

Частину коштів, як вважає слідство, Крупа легалізувала через фіктивний продаж нерухомості. Надалі за сприяння чоловіка гроші вивезли за кордон та розмістили на рахунках в іноземних банках.

Йдеться про період, коли Крупа очолювала комунальний заклад охорони здоров'я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та була депутаткою Хмельницької обласної ради.

Окреме кримінальне провадження стосується невістки Крупи Катерини. Суд розглядає обвинувальний акт щодо неї за статтею про декларування недостовірних відомостей. За даними Державного бюро розслідувань, колишня посадовиця Міністерства юстиції не задекларувала $540 тис. на рахунку в австрійському банку.

Нагадаємо, справа Тетяни Крупи набула розголосу восени 2024 року. 4 жовтня ДБР повідомило про викриття тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також медичні документи та списки з прізвищами й діагнозами.

5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.

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Теги: Тетяна Крупа суд корупція в Україні

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