«Королева МСЕК» Крупа подала нову декларацію: показала, чим збагатилася під час перебування під слідством

Попри статус підозрюваної та гучний скандал із незаконним збагаченням, родина Тетяни Крупи продовжує акумулювати значні статки

Ексголова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, подала декларацію за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Згідно з документом, за 2025 рік доходи Тетяни Крупи становили близько 3 млн грн. Серед них: зарплата у Хмельницькій обласній МСЕК (36,8 тис. грн), пенсія (193,7 тис. грн), доходи від оренди майна (понад 120 тис. грн), 882 тис. грн доходу від продажу електроенергії від «Хмельницькенергозбут», а також 1,8 млн грн дивідендів від «Солар-Інвест» (фірмою володіють Тетяна Крупа, її чоловік Володимир і син Олександр).

Чоловік декларантки Володимир Крупа задекларував значно більші доходи – 6,2 млн грн. Основні надходження: 3,7 млн грн від продажу електроенергії з альтернативних джерел, 1,8 млн грн дивідендів від «Солар-Інвесту», пенсія (283,6 тис. грн) та платежі від надання майна в оренду.

Основні доходи за 2025 рік Крупа задекларувала від дивідендів дані з реєстру НАЗК

У 2025 році Крупа та її чоловік Володимир не придбали нерухомості, у їх власності залишилося 68 об’єктів, придбаних у попередні роки. Автопарк родини теж не змінився: чоловік Крупи має Porsche Cayenne, 2019 року випуску та ще один Porsche Cayenne, 2024 року.

Серед іншого Крупа задекларувала коштовні аксесуари, вилучені правоохоронцями під час обшуків восени 2024 року. Зокрема, брендові сережки Dior із дорогоцінним камінням вартістю 700,7 тис. грн і жіночий годинник Rolex за 405 тис. грн.

У декларації Крупи фігурують значні суми готівки та коштів на рахунках. Зокрема, колишня голова МСЕК задекларувала готівкою 2,5 млн грн і €4,8 тис. Ще вона вказала, що їй належить $595 тис. (готівка вказана в декларації як «попередня оплата»).

Крім того, Тетяна Крупа має невеликі суми на закордонних рахунках – €4,9 тис. у двох австрійських банках та $2,5 тис. у польському банку. Також вона тримає 1,34 млн грн у банках в Україні.

Іще Крупа вважає своєю власністю $93 тис. та €2 тис. готівкою, які правоохоронці вилучили в її службовому кабінеті.

Володимир Крупа показав більше заощаджень, ніж його дружина. Зокрема, готівкою – $789 тис. та 1,5 млн грн; на рахунках в українських банках – 3,3 млн грн, $24,4 тис. та €26,1 тис.

Окремо на рахунках за кордоном чоловік декларантки зберігає $205,6 тис., €11,3 тис. та 3,4 тис. злотих у польських банках, а також €4,9 тис. в австрійських.

Окремо в декларації зазначено великі суми готівки, вилучені правоохоронцями під час слідчих дій. Йдеться про $3,72 млн, €135,2 тис. та 1,19 млн грн. Ці кошти Володимир Крупа зазначив своєю власністю.

Нагадуємо, що слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК завершено. 4 вересня 2025 року суд дозволив Крупі вийти із СІЗО під заставу. У неволі підозрювана провела 10 місяців.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Раніше «Главком» писав, що ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки.