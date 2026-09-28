Суд відмовився переносити справу Крупи з ВАКС на Хмельниччину: що просив захист?

Суд залишив справу Крупи у ВАКС: захист просив перенести її на Хмельниччину

Серед аргументів адвоката опинилися повітряні тривоги у столиці, через які одне із засідань довелося перервати приблизно на годину

Вищий антикорупційний суд відмовив захисту колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи у передачі кримінального провадження до Хмельницького міськрайонного суду. Адвокат обґрунтовував клопотання, зокрема, безпековою ситуацією у Києві та місцем проживання більшості учасників процесу. Кореспондент «Главкома» був присутній на судовому засіданні та стежив за розглядом клопотання.

Захист посилався на статтю 34 Кримінального процесуального кодексу України. Адвокат стверджував, що на цій стадії процесу апеляційна палата має повноваження передати кримінальне провадження до іншого суду.

Одним із головних аргументів стала безпекова ситуація у столиці. За словами адвоката, через повітряні тривоги учасникам процесу доводиться переривати засідання ВАКС та переходити до укриття.

«Ніхто не може керувати ні власним часом, ні власною безпекою», – заявив адвокат.

Він навів як приклад попереднє засідання, під час якого учасники процесу провели в укритті близько години. На думку захисту, такі обставини ускладнюють повноцінний та оперативний розгляд справи.

Також адвокат звернув увагу на те, що всі троє обвинувачених та абсолютна більшість свідків проживають у Хмельницькій області. Захист вважає, що проведення судового процесу на Хмельниччині сприяло б його оперативності.

Окремо адвокат поставив під сумнів предметну підсудність справи Вищому антикорупційному суду. За його словами, Володимир та Олександр Крупи не є суб'єктами, щодо яких кримінальне провадження має розглядатися ВАКС. Захист також навів аргументи щодо обвинувачення Тетяни Крупи та відповідних норм Кримінального процесуального кодексу.

Прокурор виступив проти задоволення клопотання. Він послався на положення КПК, які, за його словами, прямо забороняють передавати до іншого суду кримінальні провадження, що вже надійшли на розгляд ВАКС.

Крім того, прокурор нагадав про ухвалу ВАКС від 21 листопада 2024 року. Під час розгляду питання про запобіжний захід Тетяні Крупі суд встановив, що кримінальне провадження належить до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

За словами прокурора, на той момент Крупа була депутаткою Хмельницької обласної ради, що відповідало критеріям предметної підсудності ВАКС.

Захист заперечив проти цього аргументу. Адвокат заявив, що попередня ухвала не є преюдиційною для нинішнього розгляду. Він також звернув увагу, що на момент її ухвалення Володимир та Олександр Крупи ще не мали статусу підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Після розгляду аргументів сторін суд відмовив у передачі справи з Вищого антикорупційного суду до Хмельницького міськрайонного суду.

Нагадаємо, справа Тетяни Крупи набула розголосу восени 2024 року. 4 жовтня ДБР повідомило про викриття тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також медичні документи та списки з прізвищами й діагнозами.

5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.