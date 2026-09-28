Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Суд відмовився переносити справу Крупи з ВАКС на Хмельниччину: що просив захист?

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Суд відмовився переносити справу Крупи з ВАКС на Хмельниччину: що просив захист?
Суд залишив справу Крупи у ВАКС: захист просив перенести її на Хмельниччину
фото: glavcom.ua

Серед аргументів адвоката опинилися повітряні тривоги у столиці, через які одне із засідань довелося перервати приблизно на годину

Вищий антикорупційний суд відмовив захисту колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи у передачі кримінального провадження до Хмельницького міськрайонного суду. Адвокат обґрунтовував клопотання, зокрема, безпековою ситуацією у Києві та місцем проживання більшості учасників процесу. Кореспондент «Главкома» був присутній на судовому засіданні та стежив за розглядом клопотання.

Захист посилався на статтю 34 Кримінального процесуального кодексу України. Адвокат стверджував, що на цій стадії процесу апеляційна палата має повноваження передати кримінальне провадження до іншого суду.

Одним із головних аргументів стала безпекова ситуація у столиці. За словами адвоката, через повітряні тривоги учасникам процесу доводиться переривати засідання ВАКС та переходити до укриття.

«Ніхто не може керувати ні власним часом, ні власною безпекою», – заявив адвокат.

Він навів як приклад попереднє засідання, під час якого учасники процесу провели в укритті близько години. На думку захисту, такі обставини ускладнюють повноцінний та оперативний розгляд справи.

Також адвокат звернув увагу на те, що всі троє обвинувачених та абсолютна більшість свідків проживають у Хмельницькій області. Захист вважає, що проведення судового процесу на Хмельниччині сприяло б його оперативності.

Окремо адвокат поставив під сумнів предметну підсудність справи Вищому антикорупційному суду. За його словами, Володимир та Олександр Крупи не є суб'єктами, щодо яких кримінальне провадження має розглядатися ВАКС. Захист також навів аргументи щодо обвинувачення Тетяни Крупи та відповідних норм Кримінального процесуального кодексу.

Прокурор виступив проти задоволення клопотання. Він послався на положення КПК, які, за його словами, прямо забороняють передавати до іншого суду кримінальні провадження, що вже надійшли на розгляд ВАКС.

Крім того, прокурор нагадав про ухвалу ВАКС від 21 листопада 2024 року. Під час розгляду питання про запобіжний захід Тетяні Крупі суд встановив, що кримінальне провадження належить до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

За словами прокурора, на той момент Крупа була депутаткою Хмельницької обласної ради, що відповідало критеріям предметної підсудності ВАКС.

Захист заперечив проти цього аргументу. Адвокат заявив, що попередня ухвала не є преюдиційною для нинішнього розгляду. Він також звернув увагу, що на момент її ухвалення Володимир та Олександр Крупи ще не мали статусу підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Після розгляду аргументів сторін суд відмовив у передачі справи з Вищого антикорупційного суду до Хмельницького міськрайонного суду.

Нагадаємо, справа Тетяни Крупи набула розголосу восени 2024 року. 4 жовтня ДБР повідомило про викриття тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також медичні документи та списки з прізвищами й діагнозами.

5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.

Читайте також:

Теги: Тетяна Крупа корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Івахненко заперечує незаконне походження прикрас
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»
15 вересня, 13:56
У вихідний день Руслан Кравченко, який зібрався у відставку, виписав підозри директору НАБУ і особі, «близькій до керівника САП»
Останній день генпрокурора Кравченка Тема дня
14 вересня, 21:15
Для звільнення генерального прокурора необхідна згода парламенту
Генеральний прокурор може втратити посаду вже завтра: що вирішив комітет Ради
14 вересня, 13:57
Кравченко наголосив, що не збирався відмовлятися від рішень, які, на його думку, вимагали закон і зібрані докази
Кравченко заявив, що йому пропонували гарантії недоторканності
14 вересня, 08:53
Ексвіцеспікерка Ради Оксана Сироїд пояснила, чому іноземці не врятують Україну від корупції
Екснардепка, що створювала антикорупційне законодавство, пояснила, як українці зняли з себе відповідальність
9 вересня, 11:00
Гладишенко фігурує у справі щодо легалізації коштів
Операція «Форест Гамп». Суд призначив заставу ексголові наглядової ради «Сенс Банку»
8 вересня, 16:39
Заява Кравченка пролунала на тлі операції «Карфаген»
Генпрокурор Кравченко заявив, що готовий піти у відставку, але висунув умову
7 вересня, 17:50
Раніше сама Ірина Мудра під час судового засідання називала Микитася «близькою людиною»
Микитась заступився за Мудру в суді та заявив про її «самопожертву»
1 вересня, 13:29
Глава САП Олександр Клименко назвав листи військових на підтримку Єрмака «інструментом відбілювання репутації»
Клименко підколов Єрмака: «Виношуємо ідею створення «Прокурор+»
31 серпня, 22:00

Суспільство

Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію
Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію
Суд відмовився переносити справу Крупи з ВАКС на Хмельниччину: що просив захист?
Суд відмовився переносити справу Крупи з ВАКС на Хмельниччину: що просив захист?
Столичні заправки отримали бетонні укриття після російських атак
Столичні заправки отримали бетонні укриття після російських атак
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
Дівам – завершити розпочате, Водоліям – змінити підхід: найавторитетніший гороскоп на 29 вересня 2026 року
Дівам – завершити розпочате, Водоліям – змінити підхід: найавторитетніший гороскоп на 29 вересня 2026 року
У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем – Плахута
У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем – Плахута

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua