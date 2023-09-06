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Чи буде відстрочка для студентів після 30 років? Роз’яснення МОН

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи буде відстрочка для студентів після 30 років? Роз’яснення МОН
Деякі українці використовують вищу освіту, щоби обійти мобілізацію
фото: Apostrophe

Міністерство повідомило, як ставиться до ініціативи щодо розширення мобілізації

Увагу Ради та ТЦК привернули здобувачі вищої освіти старше 30 років, яких вони хочуть у майбутньому мобілізувати, попри навчання. Про те, як до цієї ініціативи ставиться МОН, йдеться на офіційному сайті міністерства.

У публікації говориться: «Освіта — це фундамент національних цінностей, оскільки саме вона передає історію, мову, культуру та моральні цінності нації майбутнім поколінням. Вона допомагає зміцнювати ідентичність нації та сприяє формуванню відповідальних та свідомих громадян, які розуміють та цінують свою спадщину».

МОН підкреслила своє побажання, щоб вступ до навчальних закладів був свідомим вибором, а не формальністю для отримання довідок та дозволів.

Попри це, зазначають у міністерстві, цифри вказують на наявність таких ризиків – у 2022 році категорія студентів-чоловіків, старших за 25 років, збільшилася на 55 тисяч порівняно з даними за 2021 рік, у тому числі на 33 тисячі на магістерському рівні. Це говорить про те, що деякі українці використовують вищу освіту, щоби обійти мобілізацію.

Міністерство наголошує: «Під час повномасштабної війни це ставить під загрозу наше майбутнє. Сьогодні ми всі маємо працювати спільно – заради перемоги».

Проєкт закону Ради про внесення змін до ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає скасування відстрочки для деяких студентів. Зокрема, відстрочка не буде поширена на чоловіків віком від 30 років, які вступають до навчального закладу та здобувають непослідовну вищу освіту.

МОН підтримує ініціативу і додало, що відстрочення зберігатиметься для:

  • тих, хто молодший за 30 років і здобуває послідовну освіту;
  • педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах (за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки).

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Читайте також: Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти: зареєстровано законопроєкт
Теги: освіта українці мобілізація навчання МОН

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