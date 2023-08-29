Дубінський зареєстрував законопроєкт, який пропонує мобілізувати депутатів

Нардеп Олександр Дубінський виступає за скасування відстрочки від мобілізації для парламентарів

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. Інформація про це з'явилася на сайті парламенту.

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У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також Дубінський пропорнує прибрати із закону «Про статус народного депутата України» статтю 29, яка гласить: «Народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори».

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Зазначимо, що зміни у законі можуть торкнутися лише нардепів. Усі інші категорії громадян України, які підпадають під вістрочку від військової служби, залишаються незмінними.

Нагадаємо, що нардеп Олександр Дубінський має носити електронний браслет до 8 жовтня. Дубінського підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Раніше, 9 серпня, Дубінський отримав підозру. У соцмережах депутат поскаржився на «політичне замовлення» та висловив упевненість, що «справа проти нього розвалиться».

Раніше Олександр Дубінський стверджував, що виїхав за кордон нібито для того, щоб лікувати батька. Як зазначає Дубінський, він звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та «законно отримав право на виїзд». Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року. Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

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Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні.

До слова, дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні триватимуть до 15 листопада 2023 року.