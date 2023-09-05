Чи будуть масово повертати українців із-за кордону? Нардеп Веніславський зробив нову заяву

Рада визнає, що рішення про екстрадицію може бути успішно оскаржене в судах ЄС

Влада України робила чимало заяв про намір примусово повернути із-за кордону військовозобов'язаних ухилянтів. Проте екстрадиція до нашої країни не матиме масового характеру, попередив народний депутат Федір Веніславський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Парламентарій зазначив, що кримінальна відповідальність має «персоніфікований» характер. Тому в кожному випадку необхідно надавати відповідні документи, що особа ухиляється від відвідування органів досудового розслідування, суду, а після цього вже запускати процедуру екстрадиції.

Водночас Веніславський додав, що з урахуванням європейських правових стандартів, які регламентують діяльність судової влади та правоохоронних органів, це може бути оскаржено до суду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Народний депутат резюмував, що з цієї причини українська влада й надалі думатиме, як зробити процедуру гнучкішою, але це потребує додаткових дискусій та аналізу.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації. Закордонні суди відмовляють в екстрадиції з огляду на бойові дії, вимагаючи додаткових заходів безпеки для українських втікачів, однак міністр наголосив, що в України вже є план дій, як на це зреагувати.

Також «Главком» повідомляв, що, за інформацією, отриманою Rzeczpospolita від Прикордонної служби, Польща за згодою з Україною уже видає Києву громадян країни, причетних до переправлення нелегальних іммігрантів до Європи. Варшава вже передала деяких українців відповідним службам. Голова партії «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає, що українські правоохоронні органи домагатимуться екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.