Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву

Після 24 лютого 2022 року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України віком 18-60 років

Назад до України планують повернути правопопушників, які за гроші допомогали українцям тікати від призову

Польща та інші країни ЄС уже працюють над запитами про екстрадицію українців, які за хабарі допомагали українським чоловікам покинути країну. Частину таких правопорушників Польща вже передає відповідним службам в Україні, зокрема у Дніпрі. Про це пише видання Rzeczpospolita.

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Деякі українські чоловіки нелегально виїхали за кордон вже після початку повномасштабної війни в Україні, щоб уникнути призову. Тепер Київ вимагає екстрадиції тих, хто допомагав у Польщі та інших країнах ЄС чинити ці правопорушення.

За інформацією, отриманою Rzeczpospolita від Прикордонної служби, Польща за згодою з Україною уже видає Києву громадян країни, причетних до переправлення нелегальних іммігрантів до Європи. Варшава вже передала деяких українців відповідним службам.

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Голова партії «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає, що українські правоохоронні органи домагатимуться екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

За дорученням президента Зеленського перевірити всі листки непрацездатності, видані військово-лікарськими комісіями після 24 лютого 2022 року, адже певні громадяни України могли отримати неправдиві документи.

За даними української влади, десятки тисяч чоловіків призовного віку незаконно виїхали за кордон, предʼявляючи, наприклад, куплені довідки про інвалідність.

У Прикордонній службі Польщі повідомили, що після 24 лютого 2022 року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України віком 18-60 років, а виїхало – майже 2,8 мільйона українців. Це означає, що близько 70 тисяч чоловіків «випарувалися».

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Представник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не виключає, що українська прокуратура може переслідувати громадян за кордоном на підставі порушених кримінальних справ. Для цього для кожного з них необхідно видати міжнародний ордер на арешт.

За інформацією, яку Rzeczpospolita отримала від Прикордонної служби, Польща, згідно з угодою з Україною, вже повернула деяких українців додому. Зараз мова йде про тих громадян України, які переправляли нелегалів до Європи.

Зазначимо, Україна може звернутись до інших країн з проханням екстрадиції військовозобов'язаних, що виїхали за підробленими документами. Згідно з висловлюванням Арахамії, попередній аналіз буде проведено відносно швидко, можливо, лише за кілька місяців. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. У цьому контексті правоохоронні органи візьмуть на себе значну частину роботи, оскільки їм потрібно буде правильно оформити всі докази та формалізувати звинувачення згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.

Нагадаємо, в Україні наразі тривають перевірки військово-лікарських комісій. Остаточні результати будуть за два-три тижні. Проте вже відомо, що фактів незаконних дій задля уникнення мобілізацій є чимало. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Зазначається, що деяким ухилянтам лікарі за хабарі виписували довідку про відсутність однієї нирки. Що більше – часто «непридатним» ставили один і той самий діагноз.

Інше питання полягає в тому, яким чином залучати людей, які вже виїхали. До них дотягнутися прямо зараз правоохоронці не мають можливості, але відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу, в міжнародно-правовому аспекті у нас посилився напрям міжнародно-правової допомоги.

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До слова, з початку війни до Німеччини в'їхала велика кількість українських чоловіків призовного віку. Про це пише видання Bild. За даними МВС ФРН на лютий 2023 року, з початку війни до країни в'їхали 163,3 тис. українських чоловіків призовного віку. А в усій українській армії зараз налічується близько 250 тис. солдатів.