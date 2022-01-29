Чи може вчитель писати зауваження і малювати знаки питання у щоденниках учнів? – відповідь МОН

У мережі виникла суперечка щодо правил ведення шкільного щоденника

У мережі батьки школярів посперечалися через щоденник. Одна з мам обурилася, що вчителька пише дитині зауваження та малює знаки питання червоною пастою. Відповідне фото жінка опублікувала у Facebook-групі «Батьки SOS», повідомляє «ТСН».

«Чи має право вчитель писати зауваження у щоденнику, тим паче червоною ручкою? Чи може ставити питання у ненаписаному розкладі, хоча день тижня ще не настав?» – запитала мама учня четвертого класу.

Батьки розділилися на два табори

Користувачі залишили понад дві тис. коментарів під публікацією. Батьки розділилися на два табори. Одні вважають, що вчитель не може нічого малювати у щоденнику, адже ним користується учень і веде так, як йому зручно. Інші пишуть, що щоденник – це «обличчя учня», а з незаповненим «соромно пустити дитину до школи».

«Як добре, що у моєї дитини в школі не треба щоденник. І оцінок нема. І домашки. «Монтессорі школа» в Києві», «Не може вчитель нічого малювати в щоденнику дитини. Ведення щоденника не контролюється вчителем. Користується щоденником учень, тому веде його так, як йому зручно», «Якщо б у моєї дитини був би щоденник у такому вигляді, я б сама там ставила ті знаки. Я контролюю цей процес кожного дня. Приходжу з роботи в 21:00 і сідаю все переглядаю, буває сама дописую, коли дитина спить», «Жах, так виглядає щоденник дитини, якою батьки зовсім не займаються!» – написали користувачі під фото.

Думка Міністерства освіти

Журналісти звернулися до Міністерства освіти і науки України із запитанням, чи обов'язково учень у школі має вести щоденник, та чи може вчитель писати зауваження у ньому.

«Питання запровадження та ведення щоденників учнів у конкретному закладі загальної середньої освіти перебуває у компетенції керівника цього закладу освіти», – відповіли у МОН.

Тобто, вести паперовий щоденник учням чи ні – вирішує керівник кожної школи окремо. Це ж стосується і правил його заповнення. Усе це має бути прописано у статуті навчального закладу.

Додамо, що деякі українські школи вже перейшли на дистанційне навчання.