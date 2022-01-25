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    Батьки та вчителі елітної школи Києва виїжджають за кордон через «політичну невизначеність»

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    Керівництво KIS закриває шкільний кампус та переводить навчання на онлайн - Батьки та вчителі елітної школи Києва виїжджають за кордон через «політичну невизначеність»

    Керівництво KIS закриває шкільний кампус та переводить навчання на онлайн

    фото: з відкритих джерел

    Серед батьків учнів багато західних дипломатів

    Один з елітніших навчальних закладів столиці України – Київська міжнародна школа (Kyiv International School, KIS) переходить на дистанційне навчання через масовий від'їзд батьків учнів (серед них багато західних дипломатів) та викладачів через чутки про загрозу війни з Росією. Повідомлення про це отримали батьки учнів. Тексти опинилися у розпорядженні Страна.ua.

    Так, у листі від завуча старших класів сказано, що «через політичну невизначеність, з якою зіткнулася Україна», керівництво KIS має закрити шкільний кампус та перевести навчання в онлайн.

    «Можливо, нам доведеться на якийсь час розлучитися фізично, і ми разом віртуально. Ми знову будемо разом у кампусі, як тільки зможемо це зробити», – йдеться у повідомленні. Завуч повідомляє, що цього разу дистанційне навчання відрізнятиметься від попереднього досвіду, пов'язаного з коронавірусом, оскільки багато викладачів роз'їдуться по всьому світу.

    «Деякі учні та вчителі залишаться в Києві чи Україні, інші можуть вирушити до Європи, Північної Америки або Азії. Але ми продовжимо пропонувати можливості навчання та досвід для нашої спільноти KIS, навіть якщо будемо перебувати в різних місцях», – запевняють батьків.

    Нагадаємо, через загрозу вторгнення російських військових Канада пропонує своїм громадянам виїхати з України.

    Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів.

    Теги: МЗС ЄС Київ США школа навчання батьки кордон учні
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    Батьки та вчителі елітної школи Києва виїжджають за кордон через «політичну невизначеність»