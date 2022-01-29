Душили рушником: на Львівщині чоловік з подругою вбив літню жінку заради пенсії

Поліцейські затримали зловмисників за підозрою у розбійному нападі та вбивстві пенсіонерки у Стебнику

За скоєне 27-річній затриманій загрожує покарання - до восьми років позбавлення волі, а її спільнику – до довічного позбавлення волі

У Львівській області 27-річні чоловік і жінка пограбували і вбили самотню літню жінку. Підозрюваному за скоєне загрожує довічне ув’язнення, а от його спільниці – не більше восьми років. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався у Стебнику. Бездиханне тіло 79-річної бабусі знайшла її племінниця і одразу викликала поліцію.

Під час першочергових слідчих дій було затримано чоловіка та жінку, яких напередодні бачили біля будинку загиблої.

27-річна підозрювана родом із Борислава Львівської області, а її 27-річний спільник мешкав на Харківщині. Під час допиту вони зізналися у скоєному і розповіли подробиці розправи над бабусею.

Так, після обіду 23 січня чоловік і жінка навідалися до пенсіонерки, представившись «продавцями меду». Поки чоловік розмовляв з господинею, жінка непомітно пробралася до вітальні і почала шукати гроші та цінні речі.

79-річна жінка почала розуміти, що молоді люди прийшли не для продажу меду, і почала випроваджувати гостей. Тоді чоловік декілька разів вдарив її кулаком в обличчя і зв’язав руки мотузкою.

Щоб літня жінка не кричала, він закрив їй рот кухонним рушником. Тоді разом зі спільницею 27-річний чоловік знайшли сховок із пенсією, а також захопили із собою мобільний телефон бабусі.

Обоє підозрюваних переконували слідство, що коли вони покидали чужий будинок, пенсіонерка була живою. Судмедексперт встановив, що причиною смерті жінки стала асфіксія (удушення).

Щодо 27-річної жінки провадження відкрито лише за одною статею – ч.3 ст.187 (Розбій) КК України. Санкція даної статті передбачає від чотирьох до восьми років ув’язнення.

27-річний чоловік, який безпосередньо наносив удари і зав’язував на шиї пенсіонерки рушник, може сісти надовше.

Кримінальне провадження щодо нього відкрито за ч.4 ст.187 (Розбій) та п.6 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Максимальна санкція – довічне позбавлення волі.

Раніше, у Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика.

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