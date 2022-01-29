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    Шокуючий випадок у зоопарку: мати скинула доньку у вольєр до ведмедя

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    У зоопарку жінка кинула маленьку дівчинку у вольєр до ведмедя - Шокуючий випадок у зоопарку: мати скинула доньку у вольєр до ведмедя
    У зоопарку жінка кинула маленьку дівчинку у вольєр до ведмедя
    фото:t.me/tashzoo

    Дівчинка постраждала лише від падіння з висоти майже 5 метрів, а не від зубів хижака

    У зоопарку в Ташкенті молода жінка на очах у публіки скинула маленьку дівчинку у вольєр до ведмедя. Про це повідомляє Telegram-канал зоопарку.

    Кавказький бурий ведмідь Зузу, лежачи у своєму вольєрі, стежив за діями жінки, яка перекинула дівчинку через металеву огорожу. Попри спроби відвідувачів та співробітників зоопарку, зупинити жінку не вдалося, вона таки скинула дитину вниз до хижака.

    Ведмідь повільно спустився в рів, підійшов до дівчинки, понюхав і відійшов. Працівники зоопарку швидко зреагували і почали заманювати його у внутрішнє приміщення, куди він безвідмовно одразу зайшов.

    Дитину було вилучено з вольєру та обстежено медсестрою зоопарку. Дівчинка постраждала лише від падіння з висоти майже 5 метрів, а не від зубів хижака. При первинному огляді крім забитих місць, видимих серйозних травм у неї не було виявлено.

    Наразі правоохоронні органи розслідують причини цього випадку, а дитина перебуває під наглядом лікарів. Зоопарк бере на себе всі витрати на надання медичної допомоги дівчинці.

    До слова, білка з Уельсу тримала у страху все місто, покусавши 18 людей за 48 годин. Люди були настільки налякані агресивною поведінкою тварини, що боялися виходити з дому.

    Теги: зоопарк Узбекистан тварини жінка
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    Шокуючий випадок у зоопарку: мати скинула доньку у вольєр до ведмедя