Чи викрадали жінку оперативники податкової поліції? ДФС прокоментувала гучний скандал

ДФС запевняє: жодних силових незаконних дій проти громадянки не здійснювалось

Пресслужба Державної фіскальної служби прокоментувала інформацію про ймовірний напад напад співробітників Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС на громадянку Юлію Шевчук. Нагадаємо, 6 серпня, Главком повідомив про те, що співробітники ДФС нібито викрали людину на вулиці Києва та погрозами змусили підписати визнання. Про це йшлося у заяві потерпілої до Державної фіскальної служби, копія цього документу отримала редакція.

Сьогодні Главком публікує реакцію на цю інформацію ДФС.



«Співробітники податкової міліції ОВПП, за процесуального керівництва ОГП, в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили групу осіб які з використанням ряду СГД з ознаками ризиковості, організували діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в інтернет-казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет.

З метою перевірки викладених фактів та встановлення службових осіб згаданих товариств співробітники податкової міліції провели допити останніх в якості свідків з приводу ведення господарської діяльності підприємств.

В одному з випадків було встановлено місце проживання директорки одного із товариств. З метою допиту останньої співробітники ОВПП ДФС здійснили виїзд за місцем проживання директорки. Вона добровільно надала показання про те, що ніякого відношення до реєстрації, ведення господарської діяльності та підписання фінансово-господарських документів одного із товариств не мала, про діяльність такого підприємства їй не відомо, на зазначеному підприємстві ніколи не працювала, посаду директора не обіймала», – йдеться в коментарі.

У ДФС переконують, що працівники податкової міліції здійснювали слідчі заходи в межах кримінального провадження за встановленими фактами ухилення від сплати податків службовими особами одного із підприємств.

«Про законність та відкритість співробітників ДФС свідчать факти представлення, пред’явлення службового посвідчення, спілкування по відкритому номеру телефону тощо.

Жодних силових дій по відношенню до громадянки не здійснювалось, погроз не вчинялося. Крім того, згадані працівники ДФС були без зброї. Зброя працівнику, який нею нібито погрожував, не видавалася, дозвіл на користування зброєю в нього відсутній, будь-якої особистої зброї у власності немає. Жодних протиправних дій, тим більше «шаленого тиску» співробітники ДФС не здійснювали. Протокол про непричетність підписувався громадянкою особисто та без тиску», – підкреслили в ДФС.

Там також наголошують, що працівники податкової міліції ДФС в роботі не використовують залякування, погрози і діють згідно норм чинного законодавства.

«Відповідь на запит громадянки буде надано у визначений законодавством термін. Якщо на думку громадянки протиправні дії дійсно мали місце, замість створення суспільного резонансу радимо їй звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою для притягнення винних до відповідальності. Вину порушників в обох випадках має встановити суд.

Зі свого боку ДФС проведе службове розслідування для спростування чи підтвердження факту перевищення службовими особами своїх повноважень», – резюмують у ДФС.

Нагадаємо, 6 серпня, «Главком» повідомив про те, що співробітники ДФС нібито викрали людину на вулиці Києва та погрозами змусили підписати визнання. Про це йшлося у заяві потерпілої до Державної фіскальної служби, копія цього документу була опублікована у ЗМІ. Жінка повідомила, що 30 липня 2021 року вдень посеред вулиці двоє невідомих заштовхали її до авто, швидко показали якийсь документ та почали вимагати підпису під заявою щодо діяльності ТОВ «Техноложік». У разі відмови їй погрожували пістолетом, обіцяли катувати та запроторити до слідчого ізолятора. Один з нападників представився Тарасом. Позаяк він до викрадення телефонував жертві, то ідентифікувати його вдалося. Наразі власником телефонного номеру, з якого нападник спілкувався з жінкою, є співробітник Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Юрійович Кручко.

Після того, як жінка підписала те, чого вимагали нападники, її відпустили. Постраждала написала заяву до центрального офісу ДФС з вимогою провести службове розслідування, ідентифікувати нападників та дати оцінку їхнім діям. Вона просила керівництво податкової міліції перевірити, чи дійсно ці люди є співробітниками ДФС, а також нагадала, що інформація, набута під тиском, не може вважатися правдивою. Однак, як повідомив адвокат постраждалої Євген Макієнко, відповіді від керівництва ДФС на цю заяву наразі не надходило. Як не було і реакції від очільників відомства на публікації у ЗМІ щодо можливого викрадення Юлії Шевчук діючими працівниками Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС.

Вчора, 9 серпня, стало відомо, що захист Юлії Шевчук подав скаргу на дії співробітників ДФС до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.