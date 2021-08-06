Співробітники ДФС викрали людину на вулиці Києва? Потерпіла написала заяву (документ)

Навіть за тиждень після інциденту ДФС так й не надали жінці жодних пояснень

Жінці погрожували пістолетом, обіцяли катувати та запроторити до слідчого ізолятора

Співробітники ДФС викрали людину на вулиці Києва та погрозами змусили підписати визнання. Про це йдеться у заяві потерпілої до Державної фіскальної служби. Копія цього документу є у розпорядженні редакції.

Жінка повідомила, що 30 липня 2021 року вдень посеред вулиці двоє невідомих заштовхали її до авто, швидко показали якийсь документ та почали вимагати підпису під заявою щодо діяльності ТОВ «Техноложік». У разі відмови їй погрожували пістолетом, обіцяли катувати та запроторити до слідчого ізолятора.

«Там ви проведете не найкращі роки свого життя», – сказав один з нападників.

Один з нападників представився Тарасом. Позаяк він до викрадення телефонував жертві, то ідентифікувати його вдалося. Наразі власником телефонного номеру, з якого нападник спілкувався з жінкою, є співробітник Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Юрійович Кручко.

Зрозуміло, що перелякана жінка аби не сперечатися з сильнішими за неї молодими людьми підписала усі документи. Після того, як її відпустили, жінка написала заяву до центрального офісу ДФС. Вона просила керівництво податкової міліції перевірити, чи дійсно ці люди є співробітниками ДФС, а також нагадала, що інформація набута під тиском не може вважатися правдивою.

«Повідомляю, що інформація, зафіксована у підписаному мною документі 30 липня 2021 року є такою, що отримана під тиском, а викладені у ній пояснення можуть не відповідати дійсності. Тому прошу врахувати вказану інформацію, в разі якщо ці дві особи дійсно були співробітниками податкової міліції та провести відповідне службове розслідування», – йдеться у документі.

Зауважимо, що навіть за тиждень після інциденту ДФС так й не надали потерпілій жодних пояснень. Чи були нападники співробітниками ДФС? Чи використовує податкова міліція свідчення жінки, яка підписали їх під шаленим тиском? Чи проведено внутрішнє розслідування? Чи покарані винні?

Нагадаємо, відповідно до ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією, законами України та міжнародними договорами.