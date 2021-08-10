Адвокати вимагають пояснень щодо викрадення жінки оперативниками ДФС

«Ми вимагаємо надати інформацію щодо розгляду заяви Юлії Шевчук, яку вона написала після нападу» – адвокат Макієнко

Захист Юлії Шевчук, на яку, можливо, скоїли напад співробітники Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС, вимагає пояснень від керівництва Державної фіскальної служби. Про це повідомив адвокат потерпілої Євген Макієнко.

«Пройшло майже два тижні з моменту кримінального нападу на мою підзахисну невідомими, що представилися співробітниками ДФС. Її викрали посеред вулиці, силоміць заштовхали в авто, де погрожували зброєю, фізичною розправою і обіцяли кинути до СІЗО. Можна було б вирішити, що це звичайні бандити, але один з нападників, як вдалося встановити – діючий співробітник Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Кручко. Але жодної реакції ДФС на можливу участь їх співробітників у викраденні людини наразі немає. Отже, мовчання керівництва ДФС дуже схоже на покривання кримінального злочину. Тому ми звернулися до ДФС із адвокатським запитом, де просимо зафіксувати таку позицію офіційно», – повідомив Євген Макієнко.

За словами правника, захист Юлії Шевчук вимагає від ДФС надати інформацію щодо стану розгляду заяви, яку вона подала керівництву ДФС після нападу, та наявності службового розслідування щодо можливої участі співробітників ДФС у нападі на жінку та її викраденні.

«В цьому запиті ми вимагаємо надати інформацію щодо стану розгляду заяви Юлії Шевчук, яку вона написала після нападу на неї, та копії наступних документів: наказу про призначення службового розслідування; висновку службового розслідування та матеріалів службового розслідування, щодо працівників ДФС, причетних до обставин, викладених у заяві Юлії Шевчук» – заявив Євген Макієнко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що захист Юлії Шевчук подав скаргу на дії співробітників ДФС до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Раніше, 6 серпня, Главком повідомив про те, що співробітники ДФС нібито викрали людину на вулиці Києва та погрозами змусили підписати визнання. Про це йшлося у заяві потерпілої до Державної фіскальної служби, копія цього документу була опублікована у ЗМІ. Жінка повідомила, що 30 липня 2021 року вдень посеред вулиці двоє невідомих заштовхали її до авто, швидко показали якийсь документ та почали вимагати підпису під заявою щодо діяльності ТОВ «Техноложік». У разі відмови їй погрожували пістолетом, обіцяли катувати та запроторити до слідчого ізолятора. Один з нападників представився Тарасом. Позаяк він до викрадення телефонував жертві, то ідентифікувати його вдалося. Наразі власником телефонного номеру, з якого нападник спілкувався з жінкою, є співробітник Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Юрійович Кручко.

Після того, як жінка підписала те, чого вимагали нападники, її відпустили. Постраждала написала заяву до центрального офісу ДФС з вимогою провести службове розслідування, ідентифікувати нападників та дати оцінку їхнім діям. Вона просила керівництво податкової міліції перевірити, чи дійсно ці люди є співробітниками ДФС, а також нагадала, що інформація, набута під тиском, не може вважатися правдивою. Однак, як повідомив адвокат постраждалої Євген Макієнко, відповіді від керівництва ДФС на цю заяву наразі не надходило. Як не було і реакції від очільників відомства на публікації у ЗМІ щодо можливого викрадення Юлії Шевчук діючими працівниками Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС.