Молдову відвідає посланець Путіна. ЗМІ не запрошують, деталей не повідомляють

Російський президент Володимир Путін (праворуч) і Дмитро Козак, який нині займає посаду заступника голови адміністрації президента Росії

Російський президент Володимир Путін (праворуч) і Дмитро Козак, який нині займає посаду заступника голови адміністрації президента Росії

Зустріч Козака з представниками влади Молдови запланована на завтра

У середу, 11 серпня, Молдову з офіційним візитом відвідає заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає кореспондент «Главкому».

У Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції повідомили, що наразі працюють над деталями зустрічі, яка відбудеться завтра.

«Ми це анонсували, бо хочемо, щоб це було транспарентно», – повідомив прессекретар відомства Даніел Воде.

У молдовському ЗМІ обіцяють оприлюднити деталі протягом декількох годин, але наразі план зустрічі та питання, які має намір обговорити Дмитро Козак із новою кишинівською владою у міністерстві закордонних справ не розголошують.

Не розголошують і в адміністрації президента. Прессекретарка Маї Санду Соріна Штефирце у коментарі «Главкому» також відзначила, що теми, які обговорюють сторони, поки не називаються. Пані Штефирце також додала, що для представників ЗМІ заходів не передбачено.

«Ні, нічого не буде, буде лише пресреліз», – сказала пані Штефирце.

Водночас у посольстві Росії на жодні питання кореспондента «Главкому» щодо візиту не відповіли.

«Поняття не маю», – заявила співробітниця посольства.

Як повідомляв «Главком», президентка республіки Мая Санду заявила, що влада Молдови підійматиме питання організації зустрічі лідерів Молдови та України.

Також відомо, що український прем'єр Денис Шмигаль поїде до Кишинева на 30-річчя незалежності Молдови. Молдова відзначає День Незалежності 27 серпня.

До слова, парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Наталією Гаврилицею.