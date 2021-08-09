Дії співробітників ДФС, яких звинувачують у викраденні жінки, оцінить омбудсмен

«Керівництво ДФС продовжує мовчати, вочевидь, з надією на те, що ситуація мине сама по собі», – адвокат Макієнко

Скарга на незаконні дії співробітників ДФС, які, можливо, брали участь у викраденні директора ТОВ «Техноложик» Юлії Шевчук, направлена до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Про це повідомив адвокат постраждалої Євген Макієнко.

«Ми досі не отримали жодної реакції ДФС на цей дикунський інцидент. Хоча вже відомо ім’я одного з нападників. Це діючий співробітник Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Кручко. Але керівництво ДФС продовжує мовчати, вочевидь, з надією на те, що ситуація мине сама по собі. Не мине. Зараз не дворі не 90-і, ми живемо у правовій державі. І напад на жінку посеред вулиці, викрадення її, загрози їй табельною зброєю, застосуванням фізичної сили і СІЗО, змушення її до підписання якихось «зізнань» і «пояснень» у салоні службового авто – це кримінальний злочин. Питання лише у тому, ким він покривається. Щоб допомогти ДФС дати відповіді на ці питання ми звернулись до омбудсмена Людмили Денисової. Просимо її направити до ДФС акт реагування щодо порушення прав і свобод Юлії Шевчук для вжиття відповідних заходів та перевірки стану додержання прав і свобод людини ДФС», – зазначив правник.

Нагадаємо, 6 серпня «Главком» повідомив про те, що співробітники ДФС нібито викрали людину на вулиці Києва та погрозами змусили підписати визнання. Про це йшлося у заяві потерпілої до Державної фіскальної служби, копія цього документу була опублікована у нашому ЗМІ. Жінка повідомила, що 30 липня 2021 року вдень посеред вулиці двоє невідомих заштовхали її до авто, швидко показали якийсь документ та почали вимагати підпису під заявою щодо діяльності ТОВ «Техноложік». У разі відмови їй погрожували пістолетом, обіцяли катувати та запроторити до слідчого ізолятора. Один з нападників представився Тарасом. Позаяк він до викрадення телефонував жертві, то ідентифікувати його вдалося. Наразі власником телефонного номеру, з якого нападник спілкувався з жінкою, є співробітник Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Юрійович Кручко.

Після того, як жінка підписала те, що вимагали нападники, її відпустили. Постраждала написала заяву до центрального офісу ДФС з вимогою провести службове розслідування, ідентифікувати нападників та дати оцінку їх діям. Вона просила керівництво податкової міліції перевірити, чи дійсно ці люди є співробітниками ДФС, а також нагадала, що інформація набута під тиском не може вважатися правдивою. Однак, як повідомив адвокат постраждалої Євген Макієнко, відповіді від керівництво ДФС на цю заяву наразі не надходило. Також керівництво ДФС досі не відреагувало на публікації у ЗМІ щодо можливого викрадення Юлії Шевчук діючими працівниками Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС.