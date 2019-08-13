Чиновники Офісу президента не мають ухилятися від е-декларування - депутат



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Іванна Климпуш-Цинцадзе нагадала, що всі представники Адміністрації президента Петра Порошенка проходили електронне декларування

«Європейська Солідарність» має намір в першу чергу внести на розгляд новообраного парламенту законопроект про зміни до закону «Про запобігання корупції»

Народні депутати від «Європейської Солідарності» мають намір в першу чергу внести на розгляд новообраного парламенту законопроект про зміни до закону «Про запобігання корупції».

Про це під час брифінгу заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, представник «Європейської Солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе, йдеться на сторінці партії.

«Ми багато працювали і урядом, і цим складом парламенту над тим, щоб виконати всі вимоги для надання Україні безвізового режиму. Для нас є важливим дотримання всіх вимог, які ми вже впровадили в життя, які вже працюють. З огляду на це, ми вважаємо необхідним першочергово розробити і внести законопроект, який буде передбачати зміни до закону «Про запобігання корупції». Оскільки ви бачите, що будь-якими способами представники команди президента Зеленського зараз намагаються вивести команду, яка працює безпосередньо в Офісі президента України з-під дії цього закону», – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат нагадала, що всі представники Адміністрації президента Петра Порошенка проходили електронне декларування.

«Ми всі вважали і продовжуємо вважати, що це питання підзвітності, прозорості, відповідності європейським нормам, тому ніяке перейменування Адміністрації на Офіс Президента не мають спричиняти ухиляння від відповідальності з електронного декларування працівників Офісу Президента України. Я сподіваюся, що інші політичні сили в парламенті підтримують нашу ініціативу і проголосують за те, щоб всі державні службовці, на всіх високих, і політичних в тому числі, посадах продовжували декларувати свої статки так, як це передбачено нашими зобов’язаннями щодо надання Україні безвізового режиму», – наголосила Климпуш-Цинцадзе.