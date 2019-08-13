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    11 політичних партій отримають держфінансування

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    <p>Партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради</p> - 11 політичних партій отримають держфінансування

    Партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради

    Всі 11 політичних партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету

    Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про надання державного фінансування 11 політичним партіям на підставі результатів виборів народних депутатів 21 липня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

    Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія», «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», повідомляє 13 серпня пресслужба НАЗК.

    Як заявила координатор напряму запобігання політичній корупції у Нацагентстві, член НАЗК Наталія Корчак, всі 11 політичних партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету, зокрема,  зобов’язання про відкриття окремого гривневого рахунку  в установі банку України.

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    Зазначається, що політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України, обраної на виборах 21 липня.

    «Фінансування статутної діяльності політичних партій у перший рік нового скликання  Верховної Ради України починається з 1 січня з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право, за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання», - зауважили в НАЗК.

    Повідомляється, що відповідно до частини першої статті 17-3 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон), політична партія має право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її виборчий список кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

    Частиною третьою статті 17-3 Закону  встановлено, що рішення про надання політичній партії державного фінансування її статутної діяльності або про відмову у наданні такого фінансування приймається відповідно до цього Закону Національним агентством з питань запобігання корупції на підставі результатів останніх чергових або позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у п’ятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України за умови подання керівником або іншою уповноваженою особою партії довідки установи банку України про відкриття окремого рахунку партії в національній валюті України.

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