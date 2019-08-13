11 політичних партій отримають держфінансування



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Партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради

Всі 11 політичних партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про надання державного фінансування 11 політичним партіям на підставі результатів виборів народних депутатів 21 липня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія», «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», повідомляє 13 серпня пресслужба НАЗК.

Як заявила координатор напряму запобігання політичній корупції у Нацагентстві, член НАЗК Наталія Корчак, всі 11 політичних партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету, зокрема, зобов’язання про відкриття окремого гривневого рахунку в установі банку України.

Зазначається, що політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України, обраної на виборах 21 липня.

«Фінансування статутної діяльності політичних партій у перший рік нового скликання Верховної Ради України починається з 1 січня з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право, за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання», - зауважили в НАЗК.

Повідомляється, що відповідно до частини першої статті 17-3 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон), політична партія має право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її виборчий список кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Частиною третьою статті 17-3 Закону встановлено, що рішення про надання політичній партії державного фінансування її статутної діяльності або про відмову у наданні такого фінансування приймається відповідно до цього Закону Національним агентством з питань запобігання корупції на підставі результатів останніх чергових або позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у п’ятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України за умови подання керівником або іншою уповноваженою особою партії довідки установи банку України про відкриття окремого рахунку партії в національній валюті України.