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    Суспільство

    У Раді завтра відбудеться ще одне засідання Підготовчої депутатської групи

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    За інформацією апарату Верховної Ради, після засідання заплановані брифінги учасників групи - У Раді завтра відбудеться ще одне засідання Підготовчої депутатської групи
    За інформацією апарату Верховної Ради, після засідання заплановані брифінги учасників групи

    Друге засідання Підготовчої депутатської групи розпочнеться об 11.00

    У Верховній Раді завтра, 14 серпня, відбудеться ще одне засідання Підготовчої депутатської групи. Про це повідомляється в Twitter Верховної Ради

    Зазначається, що друге засідання Підготовчої депутатської групи розпочнеться об 11.00.

    У Верховній Раді уточнили, що до складу групи входять 17 представників «Слуги народу», три з  «Опозиційною платформи - За життя», по два з «Батьківщини» та «Європейської солідарності і один з партії «Голоси» - 1.

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    За інформацією апарату Верховної Ради, після засідання заплановані брифінги учасників групи.

    Нагадаємо, вперше підготовча група зібралася 9 серпня, її головою став Дмитро Разумков. На першому засіданні новообрані депутати, зокрема, створили дві підгрупи підготовчої групи. Також парламентарії попередньо визначили кількість депутатів в комітетах.

    Як повідомлялося, у Зеленського назвали дату першого засідання нової Ради. Новообрані депутати всі разом вперше зберуться 3 вересня цього року.

    Також повідомлялося, що «Слуга народу» висуне Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

    До слова, Центральна виборча комісія зареєструвала перших народних депутатів, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах Верховної Ради IX скликання.

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