  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Члени ЦВК вже 11 годин поспіль рахують голоси з 50 виборчого округу

    • Розсилка
    Під час підрахунку було виявлено загалом понад 300 недійсних бюлетенів - ЦВК - Члени ЦВК вже 11 годин поспіль рахують голоси з 50 виборчого округу
    Під час підрахунку було виявлено загалом понад 300 недійсних бюлетенів - ЦВК

    Члени комісії самі забрали папери з Покровська до Києва, - ЗМІ

    Члени Центральної виборчої комісії уже 11 годину голоси з 50 округу. Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що перевіряють документацію з 14 дільниць.

    «В історії українських виборів це безпрецедентний випадок, коли функцію окружкому виконує ЦВК», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Видання інформує, що члени комісії самі забрали папери з Покровська до Києва. «До цього було рішення суду про перерахунок голосів, але окружком його не виконав. У неділю, 4 серпня, на засідання деякі члени ЦВК прийшли у стилі одягу кежуал, чого зазвичай собі не дозволяють. Бюлетені перераховували на камеру, аби усі присутні їх бачили. Одразу на двох дільницях у пачках за одного із кандидатів було знайдено загалом понад 300 недійсних бюлетенів - на них проставлені кілька позначок», - пишуть журналісти.

    Наразі Центрвиборчком нічого не коментує, але така кількість зіпсованих бюлетенів викликала у присутніх сміх.  Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Ради.

    Позачергові вибори до Верховної Ради були призначені та відбулися в Україні 21 липня.

    ЦВК порахувала 100% бюлетенів. За результатами виборів до Верховної Ради нового скликання проходять п’ять партій: «Слуга народу» отримала 43,16% голосів, «Опозиційна платформа - За життя» - 13,05%, «Батьківщина» - 8,18%, «Європейська солідарність» - 8,10%, а «Голос» - 5,82%. Явка склала 49,8%.

    Читайте також
    ЦВК Батьківщина ЗМІ Верховна Рада Європейська солідарність вибори президент За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ