Члени ЦВК вже 11 годин поспіль рахують голоси з 50 виборчого округу



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Під час підрахунку було виявлено загалом понад 300 недійсних бюлетенів - ЦВК

Члени комісії самі забрали папери з Покровська до Києва, - ЗМІ

Члени Центральної виборчої комісії уже 11 годину голоси з 50 округу. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що перевіряють документацію з 14 дільниць.

«В історії українських виборів це безпрецедентний випадок, коли функцію окружкому виконує ЦВК», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що члени комісії самі забрали папери з Покровська до Києва. «До цього було рішення суду про перерахунок голосів, але окружком його не виконав. У неділю, 4 серпня, на засідання деякі члени ЦВК прийшли у стилі одягу кежуал, чого зазвичай собі не дозволяють. Бюлетені перераховували на камеру, аби усі присутні їх бачили. Одразу на двох дільницях у пачках за одного із кандидатів було знайдено загалом понад 300 недійсних бюлетенів - на них проставлені кілька позначок», - пишуть журналісти.

Наразі Центрвиборчком нічого не коментує, але така кількість зіпсованих бюлетенів викликала у присутніх сміх. Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Ради.

Позачергові вибори до Верховної Ради були призначені та відбулися в Україні 21 липня.

ЦВК порахувала 100% бюлетенів. За результатами виборів до Верховної Ради нового скликання проходять п’ять партій: «Слуга народу» отримала 43,16% голосів, «Опозиційна платформа - За життя» - 13,05%, «Батьківщина» - 8,18%, «Європейська солідарність» - 8,10%, а «Голос» - 5,82%. Явка склала 49,8%.