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    «Слуга народу» висуне Разумкова на пост спікера Верховної Ради

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    Дмитро Разумков - «Слуга народу» висуне Разумкова на пост спікера Верховної Ради
    Дмитро Разумков
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Разумков сам підтвердив, що в «Слузі народу» хочуть обрати його спікером парламенту

    Партія «Слуга народу» може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова. Про це заявив Разумков після зустрічі з однопартійцями у Трускавці, передає РБК-Україна.

    За словами Разумкова, в «Слузі народу» вирішили пропонувати на посаду голови парламенту саме його кандидатуру.

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    «На сьогоднішній день партія («Слуга народу», - ред.) буде пропонувати мене як кандидата на посаду спікера Верховної ради», - сказав він.

    Крім того, глава «Слуги народу» додав, що на посаду першого зщаступника спікера парламенту він пропонуватиме представника президента у Верховній раді Руслана Стефанчука.

    «Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія «Слуга народу» в майбутній Верховній раді. Були кадрові пропозиції щодо президії, щодо глав комітетів і їх керівництва», - сказав Разумков.

    Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що призначення нового прем'єр-міністра України не буде виключним рішенням глави держави Володимира Зеленського. За словами Богдана, нового прем'єра обере коаліція.

    В Офісі президента розраховують, що Верховна рада дев'ятого скликання почне працювати вже на початку вересня 2019 року.

    Зазначимомо, в «Слузі народу» пропонували провести перше засідання нового скликання Верховної ради вже в серпні цього року.

    28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya  з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

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