«Слуга народу» висуне Разумкова на пост спікера Верховної Ради



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Дмитро Разумков Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Разумков сам підтвердив, що в «Слузі народу» хочуть обрати його спікером парламенту

Партія «Слуга народу» може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова. Про це заявив Разумков після зустрічі з однопартійцями у Трускавці, передає РБК-Україна.

За словами Разумкова, в «Слузі народу» вирішили пропонувати на посаду голови парламенту саме його кандидатуру.

«На сьогоднішній день партія («Слуга народу», - ред.) буде пропонувати мене як кандидата на посаду спікера Верховної ради», - сказав він.

Крім того, глава «Слуги народу» додав, що на посаду першого зщаступника спікера парламенту він пропонуватиме представника президента у Верховній раді Руслана Стефанчука.

«Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія «Слуга народу» в майбутній Верховній раді. Були кадрові пропозиції щодо президії, щодо глав комітетів і їх керівництва», - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що призначення нового прем'єр-міністра України не буде виключним рішенням глави держави Володимира Зеленського. За словами Богдана, нового прем'єра обере коаліція.

В Офісі президента розраховують, що Верховна рада дев'ятого скликання почне працювати вже на початку вересня 2019 року.

Зазначимомо, в «Слузі народу» пропонували провести перше засідання нового скликання Верховної ради вже в серпні цього року.

28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

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